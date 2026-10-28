Des accusations contre la marine marocaine qui remettent en question le récit d’El País sur Ceuta

Deux migrants sur la balustrade de la promenade du front de mer de la plage de Benitez, dans l'enclave espagnole de Ceuta (Afrique du Nord), le 12 octobre 2026. . AFP or licensors

Dans leur détermination à prêter au Maroc les pires intentions possibles à l’égard de l’Espagne, à diaboliser et à déshumaniser les institutions marocaines, y compris les forces armées et les forces de sécurité du Royaume, certains journalistes espagnols ont fini, sans le vouloir, par contredire, ou à tout le moins sérieusement fragiliser, le récit publié par El País le 12 octobre.

Selon cet article, des navires de guerre marocains auraient «envahi» les eaux territoriales de Ceuta, tant pendant l’arrivée massive de migrants les 30 et 31 juillet que dans les jours ayant immédiatement suivi cet épisode de franchissements massifs.

Samir Bennis. (DR)

Le 23 octobre, le média Artículo14 a publié un article des journalistes Javier Chicote et Pablo Cambronero accusant des militaires marocains d’avoir jeté à la mer des migrants qu’ils venaient de secourir, après avoir remarqué qu’un navire espagnol de sauvetage maritime s’approchait.

L’article repose essentiellement sur des affirmations générales, dépourvues de preuves, attribuées à des «sources anonymes» au sein des forces de sécurité espagnoles. Il a pourtant été accueilli comme une vérité d’Évangile et s’est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux espagnols.

Peu après, Salvamento Marítimo, le service espagnol de sauvetage maritime, qui relève du ministère des Transports, est intervenu pour préciser ce qui s’était passé. «Nous avons vu qu’il y avait des personnes en mer et nous les avons secourues. Nous avons fait ce que nous devions faire», ont déclaré à RTVE, la radiotélévision publique espagnole, des sources du ministère des Transports.

Ces mêmes sources ont confirmé à RTVE que, le 30 juillet, l’un de leurs navires avait secouru des migrants marocains qui sautaient à l’eau depuis un bâtiment militaire marocain. La contradiction entre la version de Salvamento Marítimo et les accusations publiées par Chicote et Cambronero dans Artículo14 est frappante.

À aucun moment, Salvamento Marítimo n’a affirmé que des militaires marocains avaient jeté des migrants à la mer à l’approche du navire espagnol. Si les événements s’étaient déroulés comme le prétendent Chicote et Cambronero dans leur article pour Artículo14, pourquoi Salvamento Marítimo s’est-il contenté d’expliquer qu’il avait secouru des migrants qui sautaient depuis des navires marocains, sans confirmer que des militaires marocains les avaient jetés à la mer?

Mais un détail encore plus révélateur fragilise l’hypothèse du comportement prétendument inhumain des militaires marocains, que Chicote et Cambronero présentent comme un fait établi. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que «les immigrés préféraient être secourus par un navire battant pavillon espagnol», car, comme ils l’expliquent, ils savaient qu’une fois recueillis par un bâtiment espagnol, ils seraient conduits vers un port espagnol plutôt que marocain.

«Beaucoup ont dû sauter volontairement», écrivent Chicote et Cambronero dans ce même article où ils accusent des militaires marocains d’avoir délibérément et cruellement jeté à la mer leurs propres compatriotes sans défense. Comment, dès lors, concilier l’accusation catégorique selon laquelle des militaires marocains auraient jeté des migrants à l’eau avec la reconnaissance du fait que «beaucoup ont dû sauter volontairement» pour être secourus par un navire espagnol? Pourquoi des militaires marocains prendraient-ils la peine de secourir des migrants en train de se noyer pour ensuite les rejeter à la mer?

Si tel était le cas, on pourrait raisonnablement se demander pourquoi ils auraient pris la peine de les secourir en premier lieu. Ou bien les migrants eux-mêmes, agissant selon leurs propres calculs et déterminés à éviter d’être renvoyés au Maroc, auraient-ils décidé de sauter à l’eau dans l’espoir d’être recueillis par un navire espagnol?

Et si des militaires marocains avaient réellement «jeté» des migrants à la mer, comment expliquer que même le gouvernement espagnol n’ait pas connaissance de tels agissements? Ángel Víctor Torres, ministre de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique, qui exerçait le commandement général de la gestion de la crise de Ceuta, et Óscar López, ministre de la Transformation numérique et de la Fonction publique, ont tous deux déclaré ne pas avoir connaissance de l’incident présumé.

Certains journalistes espagnols auraient-ils, d’une manière ou d’une autre, eu accès à des informations sensibles dont même les ministres du gouvernement espagnol ne disposaient pas? Certes, certains journalistes peuvent effectivement disposer de moyens leur permettant d’avoir vent d’informations classifiées. Mais l’un des problèmes du journalisme fondé sur l’accès privilégié aux sources a toujours été que les révélations exclusives doivent être accueillies avec prudence, pour au moins deux raisons.

La première tient aux motivations ou aux objectifs politiques de la source anonyme. Il est bien établi dans les milieux du journalisme politique que les sources «anonymes» ne sont pas toujours fiables. Certaines peuvent faire fuiter une information particulière afin de favoriser leur propre camp politique, de diaboliser un adversaire idéologique ou politique, ou simplement de créer une diversion susceptible de détourner l’attention du public d’une affaire ou d’une évolution particulière.

«le rapport du 29 juillet du Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (...) établit de manière décisive que des centaines de candidats à l’immigration ont été secourus aussi bien par les forces marocaines que par les forces espagnoles tout au long du mois de juillet» — Lahcen Haddad

La seconde raison, particulièrement pertinente dans le cas présent, tient à la tendance de certains journalistes à exagérer, à fabriquer des informations ou à rechercher le sensationnalisme pour accroître leur notoriété ou leur visibilité. À la lumière des éléments apparus depuis dans cette affaire, nous savons désormais que Chicote et Cambronero ont délibérément donné une tournure sensationnaliste à au moins un aspect de l’article qu’ils ont publié le 23 octobre.

En effet, peu après la publication de leur article, les journalistes ont dû corriger une information cruciale concernant une prétendue communication entre le service espagnol de sauvetage maritime, Salvamento Marítimo, et le centre opérationnel de la Guardia Civil.

Un tel cas de fabrication ou, si l’on veut faire preuve d’indulgence et de compréhension, de présentation délibérément erronée des faits révèle un manque de rigueur journalistique et soulève des interrogations quant à la possibilité que les motivations des auteurs dépassent la simple volonté de rapporter objectivement un incident présumé. Dans leur article, Chicote et Cambronero affirmaient avec une certitude absolue que la communication de Salvamento Marítimo avait été adressée au Centre opérationnel des services (COS) de la Guardia Civil à Algésiras.

Cependant, après que le ministère de l’Intérieur eut démenti disposer de la moindre trace d’une telle communication avec le COS d’Algésiras, ils ont publié un deuxième article corrigeant leur récit initial et affirmant que la communication avait en réalité eu lieu entre Salvamento Marítimo et le COS de la Guardia Civil à Ceuta.

Qu’un article contenant des accusations aussi graves contre des militaires marocains comporte une erreur documentaire d’une telle ampleur soulève de nombreuses questions quant à la crédibilité de l’ensemble de son récit. Face à de tels cas, les lecteurs sont amenés à se poser la question suivante: pourquoi accorder la moindre confiance à un article lorsqu’il est établi que l’une de ses affirmations essentielles a été entièrement fabriquée ou, à tout le moins, présentée de manière excessivement trompeuse afin de donner à l’affaire une orientation et des implications qu’elle n’aurait pas eues autrement?

Et pourtant, pour renforcer la crédibilité de leur version des faits, Chicote et Cambronero ont inclus dans leur deuxième article deux prétendus rapports opérationnels de Salvamento Marítimo, le premier horodaté à 5h38 et le second à 5h47, le 30 juillet, faisant référence à une demande de prise de contact avec le COS de Ceuta.

«Il semble que la patrouille marocaine ne recueille pas les personnes et qu’elle jette également à l’eau celles qu’elle a à bord afin qu’elles soient secourues par le navire de sauvetage SALVAMAR ATRIA», indique l’un de ces rapports. Mais comment concilier cette information présumée, qui aurait été communiquée au COS de la Guardia Civil à Ceuta, avec le fait qu’un rapport daté du 30 juillet, soit le jour même, et rédigé par la Jefatura de Información de la Guardia Civil, qui appartient à la même institution que le centre censé avoir reçu cette communication, ne mentionne absolument aucun incident d’une telle gravité?

Les rapports de la Guardia Civil documentent les actions des forces de sécurité marocaines

Plus encore, ce qui affaiblit davantage l’affirmation selon laquelle des patrouilleurs militaires marocains auraient jeté des migrants depuis leurs embarcations, c’est le rapport du 29 juillet du Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, qui établit de manière décisive que des centaines de candidats à l’immigration ont été secourus aussi bien par les forces marocaines que par les forces espagnoles tout au long du mois de juillet.

Et ce qui fragilise définitivement l’accusation contenue dans l’article trompeur de Chicote et Cambronero, c’est que, dans les rapports transmis à María Tardón, les propres forces de sécurité espagnoles ont documenté le fait que les forces marocaines avaient intercepté un grand nombre de migrants tentant de rejoindre Ceuta à la nage pendant tout le mois de juillet. Dans un rapport daté du 30 juillet, la Jefatura de Información de la Guardia Civil indiquait que, sur 1.380 tentatives d’entrée à Ceuta à la nage, seules 253 personnes avaient réussi à atteindre leur objectif.

Bien que le rapport n’établisse pas explicitement ce qui s’est produit lors de chacune des tentatives infructueuses, sa description de la mobilisation des forces de sécurité marocaines pour contenir ces traversées suggère que, même si les 1.127 tentatives infructueuses n’ont pas toutes donné lieu à des interceptions ou à des sauvetages par les forces marocaines, au moins une partie d’entre elles a nécessairement impliqué de telles interventions.

Cette hypothèse devient encore plus convaincante lorsqu’on la rapproche des chiffres cités par la Guardia Civil dans le même rapport:

«Entre 8 heures le 28 juillet et 8 heures le 29 juillet, les chiffres dont disposait la Guardia Civil, encore en attente de confirmation officielle, faisaient état de 273 entrées par voie maritime et de 467 personnes interceptées par les forces de sécurité marocaines (FSM).»

Dans un autre rapport rédigé le même jour, la Jefatura de Información de la Guardia Civil indiquait sans ambiguïté que les forces de sécurité marocaines avaient intercepté 493 migrants sur les 1.109 tentatives d’entrée à Ceuta à la nage enregistrées au cours des vingt-quatre heures comprises entre 8 heures le 29 juillet et 8 heures le 30 juillet. Cela représentait 44,5% du total. «Par conséquent, on ne peut conclure que les autorités marocaines aient fait preuve d’une défaillance manifeste dans l’exercice de leurs fonctions au cours de la journée d’hier», indiquait le rapport.

Des patrouilles navales de routine qui remettent en cause le récit de l’«invasion»

Par ailleurs, l’accusation relayée par Artículo14, dont l’allégation centrale n’a pas été corroborée par le ministère des Transports, apporte involontairement un éclairage sur un autre article qui a suscité une vive controverse au cours des deux dernières semaines. Il s’agit de l’article publié le 12 octobre par El País, qui affirmait que des navires de guerre marocains avaient «envahi» les eaux territoriales de Ceuta, sans fournir d’informations suffisamment précises sur la position exacte de ces bâtiments ni sur les horaires auxquels ils opéraient à proximité de la ville.

Les accusations de Chicote et Cambronero, ainsi que les précisions apportées ultérieurement par Salvamento Marítimo, renforcent l’hypothèse selon laquelle les patrouilleurs marocains étaient présents dans ces eaux les 30 et 31 juillet, au plus fort de l’arrivée massive de migrants, précisément pour secourir ceux qui tentaient de rejoindre Ceuta à la nage.

La confirmation par Salvamento Marítimo que certains migrants sautaient à l’eau depuis des bâtiments marocains constitue un indice suggérant que ces navires participaient à des opérations de surveillance, d’interception et de sauvetage, des missions qu’ils accomplissaient régulièrement dans ces mêmes eaux bien avant la crise. Il est également significatif que le gouvernement espagnol n’ait diffusé aucune information à l’époque concernant une prétendue incursion navale et que, lorsque El País a publié son article le 12 octobre, le gouvernement ait décrit l’incident comme un événement «isolé».

Cette réaction officielle renforce encore l’hypothèse selon laquelle la présence des patrouilleurs marocains était liée à des opérations ordinaires de surveillance et de sauvetage, plutôt qu’à une manœuvre nécessairement hostile envers l’Espagne. En effet, contrairement au récit qu’El País et d’autres médias espagnols ont cherché à construire autour de la présence de bâtiments militaires marocains, les opérations de patrouille de la Marine royale marocaine à proximité de Ceuta ne sont ni nouvelles ni exceptionnelles.

«loin de constituer nécessairement une démonstration de force contre l’Espagne ou une invasion de son territoire, la présence de patrouilleurs marocains pendant la crise migratoire s’inscrivait dans une pratique opérationnelle largement documentée et pouvait être liée à des missions de sauvetage» — Lahcen Haddad

La simple présence de ces navires n’a pas non plus constitué historiquement une source de friction entre les deux pays. Au contraire, ces déploiements sont habituels et font partie intégrante de la coopération bilatérale en matière de surveillance maritime, de prévention des franchissements irréguliers de la frontière et de sauvetage des migrants.

Des articles publiés précédemment dans la presse espagnole fournissent des preuves convaincantes de cette pratique de longue date. En décembre 2024, un patrouilleur de la Marine royale marocaine a secouru trois personnes qui se trouvaient à bord d’une embarcation de fortune à destination de Gibraltar, dans des eaux proches de Ceuta.

Selon les médias espagnols de l’époque, l’intervention de la Marine royale marocaine a rendu «inutile la participation de la Guardia Civil à l’opération de sauvetage». Autrement dit, un bâtiment militaire marocain a mené une opération de sauvetage à proximité de Ceuta sans que sa présence soit présentée comme une incursion hostile ou une menace pour la souveraineté espagnole.

De même, selon un article publié par l’agence de presse EFE en février 2024, les autorités marocaines avaient déployé de manière permanente un patrouilleur dans la zone maritime entourant Ceuta afin d’empêcher les migrants de tenter de rejoindre la ville à la nage. Ces deux articles, ainsi que de nombreux autres publiés au cours des mois et des années précédant la crise, confirment que la présence de patrouilleurs de la Marine royale marocaine dans les eaux proches de Ceuta constituait une pratique établie, connue et acceptée aussi bien par les autorités marocaines que par les autorités espagnoles.

Cette pratique est une composante essentielle du cadre plus large de coopération bilatérale en matière de sécurité, sur lequel reposent les efforts conjoints des deux pays pour lutter contre l’immigration irrégulière et prévenir les tragédies humaines en mer.

Et le caractère habituel de ces patrouilles marocaines a encore été confirmé le 14 octobre par le délégué du gouvernement espagnol à Ceuta, David de la Encina. «Il y avait deux patrouilleurs, l’un dans la baie nord et l’autre dans la baie sud, appartenant à la Marine marocaine», a déclaré le délégué à propos des traversées des 30 et 31 juillet.

«Ils patrouillent normalement dans ces zones, et il s’agissait d’une patrouille de routine.» Il a également précisé que le gouvernement espagnol n’employait pas le terme de «provocation» pour qualifier la présence navale marocaine. Par ailleurs, dans une ordonnance datée du 21 octobre, la juge María Tardón a indiqué qu’il n’existait toujours aucun élément objectif permettant d’établir un lien entre la présence éventuelle d’unités navales marocaines et l’organisation, la facilitation ou l’exécution de l’entrée massive de migrants.

Elle a néanmoins demandé au ministère de la Défense de préciser si une incursion dans les eaux espagnoles avait effectivement eu lieu. Ces déclarations sont particulièrement significatives, car elles émanent d’un représentant du gouvernement espagnol et concernent précisément les journées au cours desquelles, selon certains articles de presse, le Maroc aurait procédé à une incursion navale dans les eaux de Ceuta.

Comment une activité que le délégué du gouvernement lui-même décrit comme une patrouille de routine peut-elle être présentée comme une «invasion» ou une «provocation»? Et pourquoi a-t-on autant insisté sur la présence de bâtiments marocains sans expliquer, avec la même clarté, les missions de surveillance, de prévention et de sauvetage que la Marine royale marocaine accomplissait dans ces eaux depuis des années?

Les accusations formulées par Chicote dans son article du 23 octobre pour Artículo14, ainsi que les précisions apportées ultérieurement par Salvamento Marítimo, introduisent un élément crucial qui ne saurait être écarté de toute analyse sérieuse de cette crise et de ses conséquences. À savoir que, loin de constituer nécessairement une démonstration de force contre l’Espagne ou une invasion de son territoire, la présence de patrouilleurs marocains pendant la crise migratoire s’inscrivait dans une pratique opérationnelle largement documentée et pouvait être liée à des missions de sauvetage.

Paradoxalement, et peut-être plus important encore, dans leur obsession de diaboliser le Maroc et ses institutions, certains journalistes ont peut-être involontairement mis en lumière des éléments qui remettent en question le récit alarmiste construit autour de la présence navale marocaine à proximité de Ceuta.