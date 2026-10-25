De Artículo 14 à Todo es mentira: Javier Chicote, Pablo Cambronero et l’accusation politique contre le Maroc

Le 23 octobre, Javier Chicote publie dans Artículo 14 une accusation d’une extrême gravité: un navire militaire marocain aurait jeté des migrants à la mer au large de Ceuta, alors qu’un bateau de Salvamento Marítimo se trouvait à proximité. Le lendemain, il publie des extraits de comptes rendus opérationnels attribués à Salvamento Marítimo. L’affaire est également reprise dans Todo es mentira, l’émission de Cuatro, où intervient notamment Pablo Cambronero. Au cours du débat, l’incident est associé à l’hypothèse d’une «guerre hybride».

Une accusation grave mérite une enquête sérieuse. Elle exige aussi de distinguer les faits observés des interprétations qui leur sont données. Dans cette affaire, des comptes rendus cités par Artículo 14 ont rapidement été présentés comme la preuve d’une intention, puis comme l’indice d’une stratégie contre l’Espagne. Ce passage d’un niveau à l’autre n’est pas automatique.

Selon les extraits publiés, un compte rendu de 5h38 rapporte que la patrouille marocaine «jette à l’eau» des personnes à bord afin qu’elles soient récupérées par la Salvamar Atria. Un second, à 5h47, indique que l’équipage dit avoir observé la patrouille jeter des personnes à l’eau «pour qu’elles traversent à la nage». Artículo 14 rapporte que l’Atria a secouru trente personnes, 28 hommes et deux femmes. Ces éléments sont sérieux et doivent être examinés. Mais ils ne dispensent pas de préciser ce qu’ils établissent exactement.

«La vérifiabilité pose une autre question. Le public a accès à des extraits cités par un média, mais pas aux pièces intégrales permettant d’en examiner la séquence, le contexte et les communications environnantes» — Lahcen Haddad

Les extraits rendus publics ne permettent pas de savoir si l’équipage a vu chacune des trente personnes quitter la patrouille, combien auraient été jetées à l’eau, ni si certaines ont sauté volontairement. Artículo 14 rapporte lui-même que certains migrants ont pu sauter parce qu’ils préféraient être secourus par un navire espagnol. Cette hypothèse ne réfute pas l’observation rapportée pour d’autres personnes; elle empêche toutefois de déduire du nombre total de rescapés que les trente ont nécessairement été contraintes de quitter le navire.

La vérifiabilité pose une autre question. Le public a accès à des extraits cités par un média, mais pas aux pièces intégrales permettant d’en examiner la séquence, le contexte et les communications environnantes. Pour établir précisément les faits, il faut confronter les rapports originaux, les enregistrements radio, les journaux de navigation, les coordonnées des navires et les témoignages des rescapés et des équipages. Sans cet examen, les extraits constituent des éléments à instruire, pas un dossier complet que le public peut vérifier.

Il faut également distinguer l’acte présumé de la responsabilité politique. Même si l’enquête établissait que des personnes ont été délibérément jetées à l’eau, il resterait à identifier les auteurs, leurs instructions et leur place dans la chaîne de commandement. Conclure à une politique décidée par l’État marocain demanderait des preuves supplémentaires. Affirmer qu’il s’agissait d’une opération destinée à déstabiliser l’Espagne en demanderait davantage encore.

C’est pourtant ce dernier saut qui donne à l’affaire sa dimension politique. Dans Todo es mentira, l’incident a été associé à l’hypothèse d’une «guerre hybride». Or cette expression implique une intention stratégique et une coordination: elle ne découle pas, à elle seule, d’un compte rendu opérationnel. Que l’émission ait discuté l’article de Chicote ne transforme pas cette interprétation en fait établi.

Les chiffres de la Guardia Civil éclairent la crise générale de Ceuta, mais ne tranchent pas cet incident précis. Selon son rapport, entre le 29 et le 30 juillet, les forces marocaines ont intercepté 493 personnes sur 1.109 tentatives d’entrée à la nage. Le document indique qu’on ne pouvait en conclure à une «défaillance manifeste» des autorités marocaines sur cette période. Ces chiffres ne prouvent ni ce qui s’est passé autour de la Salvamar Atria ni l’existence d’un ordre politique. Ils rappellent qu’un épisode ne suffit pas à résumer toute la conduite des autorités marocaines pendant la crise.

La position rigoureuse consiste à ne pas écarter les comptes rendus ni à les transformer en verdict. Si des personnes ont été contraintes de retourner à la mer, les responsables doivent être identifiés et répondre de leurs actes. Mais tant que les pièces complètes et les témoignages n’ont pas été confrontés, l’accusation d’une stratégie d’État ou d’une «guerre hybride» reste une hypothèse, pas une démonstration.

Chicote a soulevé une question qui doit être instruite. Sur la base des seuls extraits publiés, il n’a pas démontré la thèse politique que certains en tirent. Entre une observation rapportée, la responsabilité d’une patrouille et une opération conçue par un État, il reste plusieurs étapes de preuve. Les confondre, c’est remplacer l’enquête par le récit.