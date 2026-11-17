En Algérie, il existe une loi physique que les manuels n’enseignent pas encore: plus un produit disparaît des marchés, moins il manque. La pomme de terre en offre la démonstration la plus éclatante. Introuvable depuis des semaines dans une bonne partie du pays, vendue jusqu’à 250 dinars le kilo quand on en trouve, elle vient d’être officiellement déclarée inexistante en tant que problème. Le constat est signé Brahim Merad, ministre de l’Intérieur, qui s’exprimait le 15 novembre en marge de l’ouverture de l’année judiciaire présidée par Abdelmadjid Tebboune.

Face aux caméras, le ministre a livré la clé de l’énigme. Vous avez vu, explique-t-il, «leurs actions malveillantes» sur les prix: «ils veulent montrer que nous vivons une crise». Qui, «ils»? Le ministre se garde de les nommer, mais il les décrit: ils veulent «en faire quelque chose d’énorme», parce que «l’Algérie les dérange», parce qu’elle est «un État fort, souverain dans ses décisions», ce qu’«ils n’acceptent pas». Et qu’ils ne s’imaginent pas que l’Algérie ressemble à «certains autres pays» où «ils viennent et amènent des mercenaires». Des mercenaires pour une pénurie de pommes de terre: la guerre hybride n’a décidément plus de limites.

Le même jour, selon le quotidien L’Expression, le ministre a dénoncé «la propagation d’informations faisant état d’une prétendue crise de la pomme de terre en Algérie». Le problème n’est donc pas la pomme de terre absente, mais l’information sur la pomme de terre absente. Le citoyen qui fait la queue devant un étal vide n’est pas victime d’une pénurie: il est victime d’une rumeur. Et si son couffin reste désespérément léger, c’est sans doute qu’il a été intoxiqué par les réseaux sociaux.

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Mais le ministre ne s’arrête pas là. Car s’il n’y a pas de crise, il y a tout de même des coupables. Brahim Merad a dénoncé des «actes hostiles menés par des pays qui veulent faire plier l’Algérie» et des «actes malveillants visant à créer des pénuries de certains produits et à en augmenter les prix». Résumons la doctrine: la pénurie n’existe pas, mais elle a été organisée de l’étranger. Le tubercule est à la fois imaginaire et saboté. Il fallait oser. Le ministre a osé, en assurant au passage que l’Algérie est «immunisée et ne laissera jamais faire», et que le citoyen est «pleinement conscient de tout ce qui se passe». Conscient, il l’est en effet, surtout au moment de payer.

On cherchera en vain le nom des pays agresseurs: le ministre ne les cite pas. Inutile, d’ailleurs. Dans la même déclaration, il range la pollution de l’oued Mouilah parmi les «agressions environnementales», et l’on sait depuis la visite de cinq ministres à Tlemcen, le 10 novembre, à quel voisin le régime impute les eaux troubles de Hammam Boughrara. Après les incendies de Kabylie en 2021, après les barrages asséchés de l’Oranie en 2024, après l’oued, voici donc la pomme de terre. Le Maroc, qui n’exporte pas de pommes de terre vers l’Algérie puisqu’Alger a tout fermé, parviendrait ainsi à priver les Algériens d’un produit qu’il ne leur vend pas. Un exploit logistique que les services algériens devraient étudier de près.

Car il faut bien le reconnaître, la version officielle a un défaut: elle ne résiste pas au calendrier. Le creux entre deux récoltes revient chaque automne, aussi sûrement que les discours sur la sécurité alimentaire. Le gouvernement le sait si bien qu’il attend la récolte d’El Oued, prévue autour du 20 novembre, comme on attend la cavalerie. Et c’est le 10 novembre seulement qu’un navire déchargeait à Mostaganem 3.220 tonnes de semences de pommes de terre importées pour la campagne 2026-2027, selon Maghreb Emergent. Le pays qui se rêve «puissance agricole» importe donc la graine de ce qu’il accuse l’étranger de lui confisquer.

Le déni n’est pas un accident de langage chez Merad. C’est la marque de fabrique du régime, et il a ses classiques. En mars 2020, le médiateur de la République Karim Younes affirmait qu’«il n’y a pas de pénurie de semoule», pendant que les Algériens se battaient pour un sac. En 2021, le ministre du Commerce Kamel Rezig niait toute crise de la pomme de terre, avant d’annoncer la découverte de 12.000 tonnes stockées dans des chambres froides clandestines. En 2024, son successeur Tayeb Zitouni traitait les vendeurs de bananes de voleurs. Le360 a dressé l’inventaire complet de cette longue série, de Chadli à Tebboune. Le scénario ne varie jamais: d’abord on nie, ensuite on désigne un coupable, enfin on arrête quelqu’un.

La troisième étape est d’ailleurs déjà bien engagée. Le prix a été plafonné le 1er octobre à 80-90 dinars le kilo, ce qui a eu pour effet immédiat de faire fuir le produit. Les services ont saisi 100 quintaux à Boumerdès le 7 novembre. Le Conseil des ministres du 8 novembre a produit onze instructions présidentielles sans prononcer une seule fois le mot «pomme de terre», mais en interdisant le maïs fourrager pour les vaches. C’est dans ce contexte qu’un sénateur du tiers présidentiel, El Hadj Belghouthi, a proposé sa propre solution: manger l’herbe du pays plutôt que de se laisser humilier par les étrangers. Au moins, lui, ne niait pas qu’il n’y avait plus rien dans l’assiette.

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Depuis, l’appareil répressif s’est remis en marche. Les importateurs ont jusqu’au 20 novembre pour déclarer les coordonnées GPS de leurs entrepôts, soupçonnés d’être «fictifs», selon Algerie360. Une association de consommateurs réclame la confiscation des biens des spéculateurs. La loi de 2021 prévoit déjà jusqu’à trente ans de prison pour spéculation en période de crise, et la perpétuité pour une bande organisée. En 2025, un commerçant de Boumerdès a pris quinze ans ferme pour 150 tonnes stockées; des agriculteurs de Mostaganem ont été condamnés pour une vidéo TikTok. Ce qui pose une question juridique délicate: comment condamner à trente ans de prison pour avoir aggravé une crise qui, selon le ministre de l’Intérieur, n’existe pas?

Le président Tebboune avait donné le ton quelques instants plus tôt, lors de la même cérémonie. Devant les magistrats, il avait déjà décrit une guerre menée contre le pouvoir d’achat des Algériens, après avoir qualifié le trafic de drogue de «guerre déclarée» contre l’Algérie. Merad n’a fait que décliner la doctrine présidentielle au rayon fruits et légumes. Dans l’Algérie de Tebboune, tout est une guerre, sauf la pénurie, qui est une rumeur.

Le plus probable est que la récolte d’El Oued arrive dans quelques jours, que les prix baissent un peu, et que le régime célèbre sa victoire sur l’agresseur étranger: la pomme de terre aura été libérée, et la rumeur, terrassée. Quelques walis seront félicités, un spéculateur prendra vingt ans, et la télévision publique filmera des étals pleins. Puis viendra le lait, l’huile, la banane, les pneus, la semoule ou les pièces détachées, et l’on ressortira le même communiqué: il n’y a pas de pénurie, il n’y a qu’une rumeur, et cette rumeur vient de l’étranger. Le régime algérien a manqué de tout depuis des décennies, sauf de deux produits du terroir qui n’ont jamais connu la moindre rupture de stock: les rumeurs à démentir et les ennemis à accuser.