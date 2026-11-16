Selon le quotidien, dans son édition du mardi 17 novembre, Pedro Sánchez fait face depuis des mois à de fortes campagnes contre ses programmes sociaux et ses relations diplomatiques, notamment sur la régularisation des migrants irréguliers. Cette vaste opération, lancée début 2026, aurait profité à plus d’un million de personnes résidant sur le territoire espagnol. La relation privilégiée du chef du gouvernement avec le Maroc et plusieurs pays du monde déplaît à la droite.

À l’approche du scrutin, plusieurs événements ont coïncidé et accéléré la compétition entre partis. Les formations de droite ont fait des relations avec le Maroc et de la question migratoire, avec en toile de fond l’explosion de la crise de Sebta les 30 et 31 juillet, un thème central d’attaque contre le gouvernement, dans l’espoir de réduire les chances de Pedro Sánchez de revenir au pouvoir. Pour la première fois, le Maroc se retrouve ainsi au cœur de la campagne électorale. Là où le chef du gouvernement a travaillé pendant des années à développer les relations avec le Royaume dans une vision stratégique, la droite cherche à en faire un motif de honte, en présentant ce lien comme contraire aux intérêts de l’Espagne.

Le président de Vox, Santiago Abascal, porte ce slogan: «Sánchez est le candidat du Maroc, et moi je suis le candidat de l’Espagne». Connu pour ses positions hostiles aux migrants en général et aux Marocains en particulier, il prône la manière forte: militarisation des frontières, sanctions contre le Maroc, qu’il accuse de ne pas honorer ses engagements en matière de contrôle des entrées, expulsion collective des migrants irréguliers et suppression des aides à cette catégorie. Le volet le plus grave de son programme reste la révision des dossiers de nationalité de 300.000 Espagnols d’origine marocaine.

Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, qui se veut modéré malgré son rapprochement avec Vox, estime que le Maroc ne peut être considéré comme un allié stratégique quand il pousse à une migration massive vers l’Espagne, en référence à l’exode collectif des 30 et 31 juillet. Il propose lui aussi de déployer des forces navales à Sebta pour stopper et limiter les arrivées, et de n’expulser que les migrants ayant commis des délits. Selon lui, le bon voisinage doit être conditionné.

Pedro Sánchez, de son côté, réaffirme que le Maroc est un «partenaire stratégique» avec lequel la coopération est nécessaire. Il défend le dialogue entre les deux pays comme base de résolution de tous les problèmes, le retour organisé et la solution européenne, et cite en exemple le retour volontaire de milliers de migrants irréguliers de Sebta après l’exode, rendu possible par la coopération marocaine et la confiance mutuelle entre responsables des deux pays. Face aux critiques de son programme de régularisation, il a affirmé, lors d’un entretien avec le créateur de contenu Jordi Wild dans le podcast «The Wild Project», que plus d’un demi-million de personnes travaillaient et cotisaient désormais à la Sécurité sociale grâce à ce dispositif. Il y a présenté l’intégration des migrants comme l’un des principaux défis du pays et la régularisation comme une voie vers le travail légal et la contribution à la société. Il a enfin qualifié d’«immoral» le projet d’Abascal de réviser les dossiers de 300.000 Marocains détenteurs de la nationalité espagnole, soulignant qu’ils font partie de la société espagnole et qu’ils comblent de nombreux postes vacants.