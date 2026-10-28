Amendements à apporter au cadre juridique des élections de 2027: les partis politiques appelés à envoyer leurs propositions

Dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales prévues en 2027, le ministre de l’Intérieur Abdelaouafi Laftit a présidé, ce mercredi 28 octobre 2026 à Rabat, une réunion de concertation avec les dirigeants et responsables des formations politiques représentées au Parlement par un groupe ou un groupement parlementaire.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur rappelle que ​cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une démarche de dialogue constructif visant à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce rendez-vous démocratique majeur, qui verra le renouvellement des institutions élues aux niveaux national, local et professionnel.

​Moralisation du processus

​Au cours de cette réunion, les dirigeants politiques ont été informés des principaux axes devant encadrer le futur dispositif électoral. Outre la révision et l’établissement des listes électorales nationales et professionnelles, l’accent a été mis sur la reconduction des mesures législatives adoptées lors des dernières législatives, portant principalement sur la moralisation des opérations électorales.

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​L’échange a également permis d’aborder les dispositions nécessaires pour faire du scrutin de 2027 une étape exemplaire, garantie par une concurrence loyale entre les différentes forces politiques et propre à renforcer la confiance des citoyennes et citoyens dans les urnes et les institutions représentatives.

​Les propositions attendues avant le 15 novembre

​Afin de concrétiser ces orientations, il a été convenu que les partis politiques transmettent leurs propositions écrites au ministère de l’Intérieur avant le 15 novembre 2026. Ces contributions serviront de base à l’élaboration d’une première mouture des amendements à apporter au cadre juridique régissant les élections, avant son introduction dans le circuit législatif dans les meilleurs délais.