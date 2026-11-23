Selon le quotidien Al Akhbar du 24 novembre, le ministère de l’Intérieur a entamé des consultations avec les centrales syndicales les plus représentatives en vue de revoir le cadre légal des élections professionnelles et des échéances électorales de 2027.

Le ministre Abdelouafi Laftit a rencontré, samedi dernier, des représentants de plusieurs centrales syndicales. Cette réunion a permis de poursuivre l’examen des propositions contenues dans les mémorandums adressés au ministère. Elle s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections des délégués des salariés et des fonctionnaires, des chambres professionnelles et de la Chambre des conseillers.

Des sources syndicales rapportent que le ministre a réagi positivement à plusieurs demandes communes. Il se serait engagé à poursuivre les consultations jusqu’à la finalisation des projets de textes modifiés. Il aurait également promis d’informer les centrales des modifications proposées avant l’adoption de leur version définitive. Selon les mêmes sources, le ministre a aussi évoqué des difficultés juridiques et administratives susceptibles d’empêcher de répondre immédiatement à certaines demandes. Il s’agit notamment de celles liées à la modification du Code du travail et au rétablissement de la représentation des salariés au sein des conseils des régions, des préfectures et des provinces, ce qui suppose une révision des lois organiques concernées.

Parmi les dossiers avancés, l’Union nationale du travail au Maroc défend le passage du scrutin uninominal au scrutin de liste avec des symboles syndicaux pour certaines élections professionnelles. Selon elle, ce mode de scrutin renforcerait la présence des organisations syndicales et rendrait les choix des électeurs plus lisibles, comme lors des élections législatives et communales. Elle demande également que l’État contribue au financement des congrès syndicaux et des campagnes électorales liés à l’élection des délégués des salariés et des fonctionnaires.

Dans son mémorandum, la Confédération démocratique du travail insiste sur l’intégrité et la transparence des élections professionnelles. Elle appelle à rompre avec les pratiques susceptibles d’influencer la volonté des électeurs et de fausser le processus électoral. Elle réclame la révision des textes régissant les commissions administratives paritaires ainsi que l’interdiction du vote par correspondance. Elle demande enfin un meilleur équilibre de représentation, au sein de ces commissions, entre les fonctionnaires du secteur public et les salariés du privé.

La Fédération démocratique du travail réclame la révision du cadre légal du soutien public aux campagnes électorales afin de l’étendre aux élections des représentants des salariés. Elle demande également un réexamen des lois encadrant les conseils des régions, des préfectures et des provinces, afin d’y rétablir la représentation des salariés.

Le journal rappelle que ces demandes font suite à la réunion du 30 octobre avec le ministre. Les dirigeants syndicaux avaient alors insisté sur la nécessité de réviser et d’améliorer l’arsenal juridique encadrant l’élection des représentants des salariés. Ils avaient également demandé de moraliser le processus électoral afin de garantir une représentation réelle et effective des travailleurs. Le dernier round de consultations n’a pas débouché sur des décisions définitives et le ministère n’a pas présenté de calendrier actualisé pour les prochaines échéances. La première version présentée au début des consultations prévoyait d’organiser les élections professionnelles en juin 2027, les élections communales en septembre et celles de la Chambre des conseillers en octobre de la même année.