La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, lundi, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel d’Al Hoceima, un notaire impliqué, selon les premiers éléments de l’enquête, dans le détournement de fonds appartenant à ses clients, pour un montant estimé à 50 millions de dirhams. Le mis en cause aurait déposé ces sommes sur son compte personnel au lieu de les verser à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), comme le prévoit la loi.

«Le notaire a été interpellé samedi dernier au poste-frontière de Beni Ansar, après que la police des frontières a constaté qu’il faisait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire», rapporte Assabah dans son édition de ce mardi 24 novembre. Il s’est avéré qu’il détenait un visa lui permettant de rejoindre un pays européen, après avoir disparu pendant plus de vingt jours à la suite de l’éclatement du scandale.

Après avoir été informé de l’arrestation du notaire, le parquet a donné des instructions à la BNPJ afin d’approfondir l’enquête, de déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que le sort des fonds reçus de ses clients. Le mis en cause a été transféré au siège de la BNPJ à Casablanca, puis déféré devant le ministère public à l’issue de la période de garde à vue.

Ce détournement présumé a provoqué un choc parmi ses clients, qui lui avaient remis d’importantes sommes pour réaliser des transactions commerciales et immobilières, avant d’apprendre sa disparition et la désignation d’un autre notaire pour le remplacer.

Afin d’atténuer la tension provoquée par cette affaire, des procédures et des mesures de saisie ont été engagées sur les biens du notaire, dans le but de garantir les fonds des victimes. L’intéressé serait propriétaire de biens immobiliers, dont deux villas d’une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dirhams.

«Les victimes se sont empressées de déposer des plaintes contre le notaire auprès du parquet, dans l’espoir de récupérer les fonds qui devaient servir à l’exécution de leurs contrats. L’une d’elles aurait versé plus de 10 millions de dirhams pour réaliser une transaction d’achat d’un bien immobilier, avant de découvrir, comme l’ensemble des clients lésés, que le sort de son argent était inconnu», écrit Assabah.

Les mêmes sources soulignent qu’au lieu de déposer les sommes perçues à la CDG, le notaire les aurait versées sur son compte personnel et les aurait utilisées, partiellement ou totalement, à des fins personnelles. Il se serait ainsi retrouvé dans l’impossibilité d’honorer ses engagements, poussant les clients lésés à déposer des plaintes pour tenter de récupérer leurs dépôts.