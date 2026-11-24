La vidéo dure 52 secondes. Elle a été publiée le 23 novembre à 7h19 par Volodymyr Zelensky lui-même sur son compte X et vue plus de deux millions de fois en une journée.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Filmée de nuit par les caméras des drones, elle montre leur approche dans le port de Benghazi, puis les explosions contre la coque. Le président ukrainien parle d’une «opération exemplaire» menée par les services de sécurité ukrainiens, «au large des côtes de la Libye».

Sept drones, une corvette, un hélicoptère

Le bilan qu’il revendique est lourd. «Nos combattants ont déployé sept drones navals de fabrication ukrainienne», écrit-il. La corvette Merkury, «l’un de leurs navires les plus récents, mis en service en 2023», a été coulée à quai, avec l’hélicoptère de combat Ka-27 qu’elle transportait. Le site ukrainien spécialisé Militarnyi précise qu’il s’agit d’une corvette du projet 20380, armée de missiles antinavires Kh-35 Uran.

Selon Radio Free Europe, dix membres d’équipage, russes et libyens, ont été blessés. Moscou n’a pas confirmé la perte. Le Kremlin s’est contenté de renvoyer au ministère de la Défense. Les autorités de l’Est libyen dénoncent une violation de leur souveraineté. Le gouvernement de Tripoli condamne, lui aussi, tout en rappelant qu’il ne veut pas de «forces étrangères illégales» sur le sol libyen.

Ce n’est pas un coup isolé. Selon le décompte d’Al Jazeera, c’est la cinquième frappe contre des navires liés à la Russie au large de la Libye en onze mois. La Méditerranée centrale est devenue un théâtre de la guerre d’Ukraine.

Le cargo qui venait d’Oran

Le second objectif est le plus intéressant pour l’Algérie. Zelensky affirme avoir touché le cargo russe MV Angara, «que l’ennemi utilisait pour transporter des armes». Ce roulier de 127 mètres est sanctionné par les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et quatre autres pays. Selon Kiev, il fait partie des navires qui ravitaillent l’Africa Corps russe en Libye et au Sahel.

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Or l’enquête en sources ouvertes publiée par Al Jazeera retrace son dernier voyage. Parti de Saint-Pétersbourg le 26 octobre, l’Angara est arrivé au mouillage d’Oran le 8 novembre, a accosté le 9 au matin et n’est reparti que le 10 au soir. Son dernier signal de localisation a été capté le 11 novembre au large des côtes algériennes, à l’est d’Oran. Puis plus rien, jusqu’à ce qu’il réapparaisse en flammes à Benghazi. On ignore ce qu’il a déchargé ou chargé à Oran. Mais un navire sanctionné, soupçonné de transporter des armes, a passé un jour et demi à quai dans un port algérien, à quelques kilomètres de la grande base navale de Mers El Kébir.

La presse algérienne a rapporté l’attaque de Benghazi en simple dépêche, sans un mot sur cette escale. Aucune réaction officielle d’Alger n’a été relevée. Le régime, d’ordinaire si prompt à commenter les affaires de ses voisins, est resté muet.

Le client qui finance la guerre

Ce silence a une explication. L’Algérie n’est pas un spectateur de la guerre d’Ukraine. Elle en est l’un des bailleurs. La Russie reste son premier fournisseur d’armes. En 2021, Alger avait signé avec Moscou un contrat de plus de 7 milliards de dollars, incluant des chasseurs Su-57, que Washington avait jugé «profondément problématique», comme l’a rapporté Le360.

Alger cache ses achats d’armes, mais son budget militaire, lui, ne ment pas: 25,4 milliards de dollars en 2025, soit 8,8% du PIB. Chaque dollar versé pour un avion ou un système de défense aérienne russe alimente la machine de guerre de Moscou. Kiev le sait.

Le cauchemar qu’Alger n’avait pas imaginé

Il y a quelques jours encore, la presse proche du pouvoir se réjouissait que le maréchal Haftar ait «reçu le message 5 sur 5», après les menaces de Tebboune de frapper «à la source». Le message que Haftar a reçu dimanche n’est pas venu d’Alger. Il est venu de Kiev, par la mer, et il a coulé un navire de guerre russe dans son propre port.

Il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour transposer la scène. Remplacez Benghazi par Oran, la corvette Merkury par un navire russe en escale à Mers El Kébir, ou par un cargo sanctionné au large de la côte algérienne, et le régime découvre un scénario qu’il n’avait jamais envisagé: celui d’un pays dont les ports deviennent des cibles parce qu’ils servent la logistique de Moscou. Kiev a montré qu’il pouvait frapper loin de ses côtes. Il a aussi montré qu’il savait suivre un cargo jusqu’à Oran.

Le régime algérien s’est longtemps vu en grand allié de la Russie, en client privilégié, en partenaire de manœuvres navales. Il découvre que ce statut a un prix. Dans une guerre où l’Ukraine frappe désormais la logistique russe là où elle se trouve, être le meilleur client de Moscou en Afrique n’est plus une assurance. C’est une adresse.