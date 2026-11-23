En quittant un terrain où elle était déployée depuis trente-cinq ans, la Minurso laisse derrière elle une interrogation majeure: une guerre risque-t-elle d’éclater entre l’Algérie et le Maroc? Qui en déclenchera l’étincelle? Prendra-t-elle la forme d’un conflit direct, ou l’Algérie choisira-t-elle plutôt d’instrumentaliser le Polisario pour parvenir à ses fins? Et quelle serait alors la réponse du Maroc? Cette question centrale en soulève de nombreuses autres, plus secondaires. Elle inquiète aussi bien la région que la communauté internationale, car si un tel conflit venait à éclater, il ne serait ni circonscrit ni bref.

Au Maroc, le Cabinet royal a réaffirmé, à travers deux communiqués consécutifs, «l’attachement de l’État au cessez-le-feu parrainé par les Nations unies en 1991, au même titre que sa détermination à assurer la sécurité des citoyens et l’intégrité du territoire national». Cette posture s’inscrit dans la doctrine pacifique du Royaume, celle-là même qui a guidé la gestion des contestations visant son intégrité territoriale depuis 1975. C’est de cette approche qu’est issue l’initiative d’autonomie, qui a su convaincre plus des deux tiers des États à travers le monde et propose une issue au différend sans vainqueur ni vaincu.

Cette doctrine pacifique se traduit également par la constance avec laquelle le Roi Mohammed VI tend la main à l’Algérie en faveur du dialogue, de l’entente et de la coopération, une démarche renouvelée à maintes reprises, de manière continue et depuis une position de force. Dans le même esprit, l’État marocain s’est refusé à toute ingérence dans les affaires intérieures algériennes, qu’il s’agisse d’alimenter des divisions ou d’appuyer des foyers de tensions sociales ou régionalistes. Il s’est aussi gardé de toute attaque visant l’État algérien à travers ses médias publics. Autant de manifestations concrètes de la ligne adoptée par le Maroc à l’égard de son voisin, alors que l’Algérie entretient sans cesse des tensions depuis plus d’un demi-siècle.

En Algérie, peu après la réunion du Conseil de sécurité du 30 octobre dernier, le ministère des Affaires étrangères a «regretté» que le mandat de la Minurso dans le dossier du Sahara marocain n’ait pas été reconduit, trahissant ainsi son embarras face à une évolution qui redéfinit les règles de traitement du conflit d’une manière qui l’inquiète.

Dans le sillage immédiat de ce «regret», le ton des médias algériens à l’encontre du Maroc s’est nettement durci, alimenté par la campagne lancée depuis l’ouest du pays par le ministre de l’Intérieur, qui accuse le Royaume d’«empoisonner les eaux» de l’oued Mouilah sur le tronçon traversant le territoire algérien et alimentant le barrage de Hammam Boughrara. S’exprimant sur un ton indigné, le ministre a promis de saisir le chef de l’État de cette affaire.

Le Maroc, bouc émissaire de tous les maux

Après l’accusation portée contre le Maroc d’empoisonner les eaux algériennes (bien que l’eau n’ait pas de nationalité), le président lui-même a de nouveau alerté ses concitoyens sur le fléau de la drogue ciblant la jeunesse algérienne, promettant une lutte acharnée dans laquelle la presse algérienne a coutume de désigner le Maroc comme le principal responsable. Cette fois, le chef de l’État a exprimé sa détermination à frapper jusqu’aux sources mêmes de ce trafic. Une allusion au Maroc, même si les médias algériens ont cherché à atténuer la portée de cette menace en affirmant, sans plus de détails, que le président ne visait pas le Royaume.

En provenance d’Algérie, le même refrain revient sans cesse: le Maroc serait responsable de tous les maux et défaillances du pays, qu’il s’agisse des feux de forêt, de l’état des pelouses de stades, du trafic de drogue ou encore des inondations. Plus récemment encore, on a inventé de toutes pièces l’arrestation d’une soixantaine de Marocains décrits comme un commando de sabotage infiltré sur le sol algérien. Cela fait bien longtemps que la presse algérienne a pris l’habitude de désigner le Maroc comme bouc émissaire.

L’armée constitue la «colonne vertébrale» de l’État algérien, parce que le «Front de libération», qui a mené la lutte armée contre le colonialisme français, a confisqué le pouvoir dès l’indépendance du pays, et ce jusque dans les termes mêmes de la Constitution algérienne, dont le préambule a façonné l’ossature de l’État. Or, le réflexe militaire conduit celui qui en est animé à porter d’abord la main à son arme à chaque crise à laquelle il est confronté, même si celle-ci n’est pas nécessairement chargée. Quant aux ferments de l’hostilité, ils s’appuient sur divers leviers et prennent des visages multiples.

À l’origine, les dirigeants algériens ont provoqué artificiellement la crise avec le Maroc en détournant l’élan patriotique marocain des jeunes du Polisario dans les provinces sahariennes marocaines, alors sous domination coloniale espagnole. Ils ont poussé vers une voie séparatiste afin de nourrir l’animosité durable du «front» intérieur algérien à l’égard du Maroc.

Telle est l’origine d’une menace qui ne pèse pas uniquement sur la sécurité du Maroc, mais sur celle de l’ensemble de la région, y compris l’État algérien lui-même. Même lorsque l’Algérie, à travers ses prises de position hostiles envers le Maroc, s’est heurtée à l’indifférence internationale face à son discours, elle a persisté dans cette voie, au point de se retrouver aujourd’hui isolée devant le soutien international, clair et large, accordé à l’initiative pacifique marocaine. Elle a cherché à élever le ton par quelques grondements menaçants qui n’ont pas suscité d’adhésion et ce, jusque dans les camps du Polisario à Tindouf, où le mouvement n’a pas réussi à rallier la population à une mobilisation générale, et qui ne saurait encore moins entamer la vigilance des Forces armées royales marocaines. Cela montre notamment que l’Algérie, pourtant la plus prompte à convertir ses velléités d’agression contre le Maroc en confrontation armée, n’est pas en mesure de le faire, prise dans un isolement diplomatique toujours plus marqué. De là à engager dans une escalade militaire…

Des fronts ouverts ailleurs et un avertissement américain

Le deuxième élément qui rend peu probable que l’Algérie pousse aujourd’hui son hostilité envers le Maroc jusqu’à l’affrontement armé tient au fait qu’elle s’est engagée sur le terrain instable de la crise intérieure au Niger avec le déploiement de son armée dans ce pays. Elle doit désormais faire face aux tensions des fronts ouverts avec les factions du conflit nigérien, dont la plupart sont aguerris au combat, tout en composant avec ses frictions vis-à-vis des forces libyennes dirigées par Saddam Haftar. Une conjoncture qui contraint les dirigeants algériens à éviter l’ouverture d’un front militaire avec le Maroc, d’autant que leur armée, déjà mobilisée sur le plan interne en Algérie, peinerait à faire face à plusieurs foyers de tension simultanés et sensibles.

Le monde regarde. L’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a adressé depuis Rabat une mise en garde au Polisario, l’exhortant à ne pas embraser la région en recourant aux armes. Derrière cette prise de position américaine se devine le vieil adage: «C’est à toi que je parle, mais écoute bien, voisine». L’Algérie, en tant que parrain du mouvement séparatiste, y a sans doute prêté toute l’attention commandée par Washington. Elle a sans doute médité la portée d’un tel message, formulé depuis Rabat et contextualisé par la lettre du président Trump remise au Souverain marocain, réaffirmant sans ambiguïté le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. C’est là le troisième signe qui laisse penser que l’Algérie hésitera à provoquer le Maroc et à éprouver sa réaction, alors que celui-ci entend légitimement préserver son intégrité territoriale et la sûreté de ses ressortissants.

Il ne fait aucun doute que les autorités marocaines ont intégré ces éléments, parmi d’autres, dans leur analyse des évolutions qui accompagnent le retrait de la Minurso du dossier du Sahara marocain. C’est dans cette optique que, par le biais de communiqués du Cabinet royal, le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et, aussi, sa détermination à préserver la sécurité et l’intégrité du territoire et de la population du Royaume. L’approche pacifique demeure au cœur de l’action politique marocaine. Mais celle-ci a pour principe: «qui veut la paix prépare la guerre».

La séance de travail présidée par le Roi Mohammed VI pour étudier la nouvelle étape du développement des industries de défense et de sécurité du Maroc s’inscrit dans la continuité et l’affinement des bases et des leviers du projet de développement et de modernisation qui caractérise la gouvernance royale du pays. Il s’agit de consolider les mutations qualitatives du tissu industriel marocain afin de renforcer les piliers de la souveraineté industrielle dans ses volets défensif et sécuritaire. Cette démarche ne vise à menacer quiconque ni à répondre à qui que ce soit. Elle sert uniquement l’intérêt du Maroc, de l’ensemble de ses citoyens et de tout son territoire.