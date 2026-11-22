À Laâyoune, la nuit est loin de marquer la fin de l’activité. Au contraire, à mesure que les températures s’adoucissent, les rues, les places et les espaces de loisirs se remplissent, donnant à la ville un rythme singulier, particulièrement perceptible durant les week-ends. Samedi soir, une tournée à travers plusieurs quartiers, avenues et espaces publics a permis de constater cette effervescence, avec des habitants qui investissent les lieux de promenade, les cafés, les restaurants et les commerces, dans une ambiance qui se prolonge jusque tard dans la soirée.

Cette animation est notamment portée par la multiplication et l’aménagement des espaces urbains, qui offrent aux habitants davantage de possibilités de sorties et de loisirs. Les cafés et restaurants affichent une activité soutenue, tandis que les commerces et centres commerciaux participent à cette effervescence nocturne. Le développement des investissements et des activités économiques dans la ville contribue également à renforcer son attractivité, y compris auprès des visiteurs, notamment ceux issus du tourisme national. La présence de plusieurs établissements hôteliers et structures d’hébergement accompagne cette dynamique.

Dans les différents espaces visités, alors que la ville continue de vivre au rythme des célébrations de la Fête de l’unité, les témoignages recueillis auprès des habitants convergent sur l’attrait de ces soirées. Pour nombre de familles, les sorties nocturnes sont devenues un rendez-vous, favorisé par la diversité des lieux accessibles, des places publiques aux parcs, en passant par les espaces verts. L’éclairage public, mais aussi le sentiment de sécurité et de tranquillité, sont régulièrement évoqués comme des facteurs qui encouragent les habitants à profiter de la ville en soirée.

Au fil des dernières années, Laâyoune a également vu ses infrastructures et ses équipements urbains se développer, offrant de nouveaux espaces de détente à différentes générations. Les enfants ne sont pas en reste, accompagnant leurs parents dans les aires de jeux et les espaces récréatifs, publics ou privés, répartis dans plusieurs quartiers. Certains espaces ouverts sont par ailleurs équipés de dispositifs sportifs accessibles gratuitement, permettant aux habitants de pratiquer différentes activités physiques à toute heure, ou presque, et contribuant à faire des équipements urbains des lieux de vie à part entière.

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Cette animation ne se limite ni à une saison ni à une occasion particulière. Elle se prolonge tout au long de l’année, portée par des conditions climatiques souvent clémentes, y compris en automne, et par la fréquentation régulière des espaces de loisirs.

Au-delà du centre-ville, cette dynamique gagne également le littoral, notamment Foum El Oued, qui s’affirme progressivement comme une destination de sortie prisée des familles, bien au-delà des seuls mois d’été. Les week-ends et aux différentes périodes de l’année, la plage et ses environs accueillent ainsi un nombre croissant de visiteurs.

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La réhabilitation de la corniche de Foum El Oued et le renforcement de l’éclairage tout au long de cet espace côtier ont contribué à en améliorer l’accessibilité et l’attractivité. Ces aménagements ont accompagné l’émergence de cafés, de restaurants et de structures touristiques à proximité, donnant au site une vocation récréative qui dépasse désormais le cadre balnéaire saisonnier et participe à l’attractivité de la région.

À Laâyoune, la vie nocturne s’inscrit donc naturellement dans le quotidien de la ville. Des rues animées aux espaces verts, des équipements de loisirs aux promenades du littoral, les sorties du soir traduisent une appropriation croissante des espaces urbains par les habitants et offrent aux visiteurs une autre manière de découvrir la ville, dans une ambiance où la douceur des soirées et la diversité des lieux de détente prolongent le rythme de la journée.