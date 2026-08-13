Éclipse solaire à Laâyoune: en images, voici comment les habitants ont vécu ce rare phénomène astronomique

À Laâyoune, l’éclipse partielle du Soleil a captivé, ce mercredi après-midi, de nombreux habitants, familles et passionnés d’astronomie rassemblés sur la place du Mechouar Saïd, face au Palais des congrès.

Pilotée par l’Association Sahara d’astronomie de Laâyoune, cette initiative a offert au public l’opportunité de suivre l’évolution de ce phénomène cosmique dans des conditions de sécurité optimales.

Équipés de lunettes spécifiques, les spectateurs ont pu contempler tour à tour le passage progressif de la Lune devant le disque solaire. Nombre d’entre eux n’ont d’ailleurs pas manqué de saisir leurs smartphones pour immortaliser ce rendez-vous céleste d’autant plus mémorable qu’il reste rare sous les cieux locaux.

Lire aussi : Éclipse solaire: Tanger offre un beau spectacle, Al Hoceima déçue par les nuages

«Regardez la joie et l’enthousiasme de ces habitants venus vivre cet événement astronomique avec nous. Ce genre de phénomène ne se produit pas tous les jours; le dernier du genre remonte à 2005, cela fait donc deux décennies. C’est une occasion rare, parfois unique dans toute une vie, et c’est pourquoi nous tenions à la partager ensemble», explique Ahmed Ben Jeddi, président de l’Association Sahara d’astronomie de Laâyoune.

Pendant près d’une heure et demie, le public a pu suivre en direct l’évolution de ce face-à-face céleste. Au fil des minutes, la Lune est venue grignoter le disque solaire, offrant un spectacle saisissant dans le ciel de Laâyoune.

Pour plusieurs participants, cette observation constituait une première. «Je suis ravie d’avoir pu assister à cette éclipse, c’est une grande première pour moi. Dès que j’ai mis les lunettes, le spectacle a tout simplement été magnifique. On voyait la Lune cacher une partie du Soleil et les couleurs changeaient autour de nous. C’était impressionnant», témoigne une visiteuse.

Lire aussi : Éclipse solaire: un expert démonte les idées reçues et rappelle les règles essentielles de sécurité

Sur place, les membres de l’association ont activement guidé les spectateurs, veillant à leur inculquer les bons réflexes de sécurité visuelle. «Il ne faut surtout pas regarder le Soleil à l’œil nu. Même lors d’une éclipse partielle, les rayons solaires représentent un vrai danger pour la rétine. C’est pour cela que nous tenons tant à imposer l’utilisation de ces lunettes protectrices», souligne Abderrahmane Ben Jeddi, un membre de l’association.

Sur le plan scientifique, il s’agissait d’une éclipse solaire partielle. La Lune, dont le diamètre est environ 400 fois inférieur à celui du Soleil, s’est interposée entre la Terre et le Soleil, occultant ainsi une partie du disque solaire.

Une expérience que l’association entend prolonger à travers d’autres rendez-vous dédiés à l’observation du ciel. De nouveaux programmes sont ainsi prévus dans les prochains mois pour permettre aux habitants de découvrir et de mieux comprendre d’autres phénomènes astronomiques.

«D’autres activités sont d’ores et déjà planifiées, qu’il s’agisse de l’observation des planètes ou des pluies de météores. Et dès l’année prochaine, en 2027, nous serons de nouveau au rendez-vous pour une nouvelle éclipse, avec l’espoir de rassembler un public toujours aussi nombreux», ajoute Abderrahmane.