L’aéroport, nouvelle vitrine stratégique de l’ambition touristique du Maroc

Aujourd’hui, l’expérience touristique ne commence plus véritablement à l’hôtel ou au pied des sites historiques, mais dès le passage de la passerelle d’embarquement. Dans un paysage mondial hautement concurrentiel, le Royaume du Maroc transforme progressivement ses infrastructures aéroportuaires en un pilier stratégique de sa politique d’attractivité.

Avec près de vingt millions d’arrivées touristiques enregistrées en 2025 et un cap fermement fixé à vingt-six millions de visiteurs à l’horizon 2030, l’enjeu dépasse la simple hausse quantitative du trafic pour se concentrer sur la qualité globale de l’accueil. «Les premières minutes passées sur le sol national, de la fluidité des contrôles aux frontières à la clarté de la signalétique, en passant par la simplicité des transports vers le centre-ville, conditionnent durablement la perception de la destination», indique le magazine Finances News Hebdo.

La dynamique actuelle témoigne d’une nette accélération du secteur. Les plateformes aéroportuaires marocaines ont franchi la barre des trente-six millions de passagers en 2025, en progression notable par rapport aux trente-deux millions comptabilisés l’année précédente. Cette expansion ne se limite plus aux principaux hubs du pays, mais s’étend désormais au réseau régional. L’ouverture continue de nouvelles lignes, soutenue par la montée en puissance des compagnies à bas coût et la diversification de la demande, constitue un moteur économique incontestable. Cependant, cette forte croissance met en lumière un impératif majeur: les capacités d’accueil doivent s’adapter rapidement afin de garantir une expérience fluide aux voyageurs.

C’est pour répondre à ce défi que s’inscrit le programme Aéroports 2030, dont l’ambition est de porter la capacité globale du réseau national à environ quatre-vingts millions de passagers. Cette feuille de route vise à redéfinir le rôle des grandes plateformes telles que Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès ou Rabat. Si la perspective des grands événements sportifs internationaux accélère les investissements publics, l’objectif fondamental s’inscrit dans la durée. Il s’agit de transformer ces infrastructures en leviers pérennes pour le développement territorial, l’investissement direct et le désenclavement des régions. Casablanca continuera de jouer son rôle de pivot stratégique grâce à l’aéroport Mohammed V, véritable carrefour entre l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques, tandis que Marrakech devra moderniser sa gestion des flux pour résister aux pics de fréquentation saisonniers. «Agadir, pour sa part, doit multiplier les connexions directes afin de consolider son offre balnéaire et sportive, alors que, dans les provinces du Sud, le transport aérien reste le vecteur essentiel du développement touristique et économique», écrit Finances News.

Le piège consisterait à restreindre la modernisation des aéroports à une simple question de mètres carrés ou d’agrandissement de terminaux. Un espace plus vaste ne garantit pas à lui seul une meilleure fluidité. La réussite repose sur la digitalisation des parcours, le renforcement des ressources humaines et une coordination sans faille entre la police aux frontières, les douanes, les compagnies aériennes, les services de taxis, les navettes et l’écosystème touristique local. L’attente prolongée ou l’impression de désorganisation lors du débarquement risquent en effet de compromettre les efforts de promotion internationale déployés en amont.

À l’approche de l’échéance 2030, la stratégie aéroportuaire marocaine doit répondre à un double défi: absorber des volumes accrus tout en assurant une meilleure ventilation géographique des visiteurs pour éviter la surconcentration de certaines destinations. La valorisation de la marque Maroc exige des portes d’entrée modernes, capables de s’adapter à une typologie de voyageurs de plus en plus diversifiée. Le touriste effectuant un court séjour à Marrakech, l’homme d’affaires en transit à Casablanca, l’amateur de sports nautiques à Dakhla ou les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger durant l’été n’expriment pas les mêmes besoins.

De la gestion des bagages aux services digitaux, en passant par les zones de correspondance et les transports de surface, la personnalisation des parcours devient essentielle. Enfin, l’expansion du modèle des compagnies à bas coût impose une discipline opérationnelle exemplaire pour gérer efficacement les arrivées simultanées, rappelant que l’accessibilité financière n’exclut pas une haute exigence en matière de qualité de service.