Trafic aérien: hausse de 11,15% de passagers dans les aéroports à fin mars

Les aéroports du Maroc ont enregistré, à fin mars 2026, un trafic commercial de 8.913.041 passagers, en hausse de 11,15% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Dans le détail, l’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui concentre plus de 30% du trafic global, a accueilli 2.730.209 voyageurs, affichant une progression de 15,92% comparativement à fin mars 2025.

La tendance haussière s’observe également dans plusieurs autres plateformes aéroportuaires du Royaume, notamment Béni-Mellal (+31,35%), Errachidia (+20,81%), Nador El Aroui (+13,83%), Rabat-Salé (+13,51%), Tanger Ibn Batouta (+11,86%), Marrakech-Ménara (+11,68%) et Agadir Al Massira (+10,76%). Cette dynamique est portée essentiellement par le trafic international.

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À fin mars 2026, les vols internationaux ont drainé 8.022.866 passagers, en progression de 10,91%, tandis que le trafic domestique a atteint 890.175 voyageurs, en hausse de 13,34%.

Par zone géographique, l’Europe, qui représente plus de 80% du trafic international, enregistre une augmentation de 9,82%. Les autres marchés affichent également des performances notables, avec des hausses de 20,96% pour l’Afrique, 9,45% pour le Moyen et l’Extrême-Orient, 25,9% pour l’Amérique du Nord, 14,12% pour le Maghreb et 37,69% pour l’Amérique du Sud.

S’agissant des mouvements aéroportuaires, 67.263 vols ont été enregistrés au départ et à l’arrivée des aéroports marocains à fin mars 2026, soit une progression de 11,24% en glissement annuel.

Le trafic fret a, pour sa part, atteint plus de 29.846 tonnes, en hausse de 13,33% par rapport aux 26.335 tonnes enregistrées à la même période en 2025.