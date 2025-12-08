Aéroport de Nador El Aroui: une tour de contrôle de dernière génération entre en service

Le nouvel aéroport de Nador El Aroui s’est doté d’une infrastructure stratégique majeure avec la mise en service de sa nouvelle tour de contrôle. Cette étape illustre l’engagement de l’Office national des aéroports (ONDA) dans le déploiement de sa stratégie «Aéroports 2030», axée sur la modernisation du contrôle de la navigation aérienne et le renforcement des standards de sécurité et de fluidité.

«L’ONDA poursuit le développement de ses moyens de surveillance, en s’appuyant sur des systèmes avancés de communication et de traitement des données techniques liées aux mouvements des avions, ce qui garantit une réactivité accrue face à l’augmentation du trafic aérien», nous déclare Meryem Drioui, cheffe du service de la navigation aérienne à l’aéroport.

La même source précise que la nouvelle tour de contrôle, haute de 26 mètres, s’élève sur huit étages. Dotée des technologies les plus récentes en matière de communication, de traitement de l’information et d’observation météorologique, elle compte parmi les infrastructures techniques majeures de la région de l’Oriental. Le projet vient ainsi renforcer les capacités de l’aéroport, qui a franchi le cap d’un million de passagers en 2024.

Elle souligne également que la transition vers le nouveau bâtiment s’est opérée avec fluidité, sans la moindre interruption des services de navigation aérienne. Une prouesse rendue possible par une coordination rigoureuse entre les techniciens de sécurité de la navigation aérienne et les contrôleurs aériens, pleinement mobilisés pour réussir ce basculement technologique dans le respect des standards les plus exigeants.

Cet accomplissement, affirme-t-elle, illustre la volonté de l’ONDA de poursuivre la modernisation de ses infrastructures et de renforcer ses équipements à travers des approches innovantes, afin d’offrir aux voyageurs des services toujours plus sûrs et plus performants, et d’aligner les aéroports marocains sur des attentes en constante progression.