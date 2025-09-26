International

Danemark: un nouvel aéroport paralysé par une alerte d’attaque mystérieuse aux drones

Les passagers vérifient un panneau affichant des informations de vol à l'aéroport de Copenhague, au Danemark, dans un contexte d'alertes d'attaques au drone, le 23 septembre 2025. AFP or licensors

Un nouvel aéroport danois a dû fermer dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d’une deuxième alerte aux drones en deux nuits, Copenhague disant faire l’objet d’une «attaque hybride» d’origine inconnue depuis le début de la semaine.

L’espace aérien au-dessus de l’aéroport d’Aalborg, dans le nord du Danemark, a dû être fermé jeudi soir en raison d’une alerte aux drones avant de rouvrir vers 00H35 (22H35 GMT) vendredi, a indiqué la police danoise.

La fermeture de l’aéroport a contraint un vol KLM en provenance d’Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l’annulation d’un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes.

À ce stade, les autorités n’ont toutefois pas formellement attesté la présence de drones.

Le pays est sur le qui-vive après une multiplication d’incidents dans son ciel depuis lundi.

Jeudi, la Première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des «attaques hybrides» et prévenu que les survols de drones «pourraient se multiplier».

Les autorités danoises n’ont à cette heure pas identifié l’origine de ces appareils. Mais «il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l’Europe, à savoir la Russie», a relevé Mme Frederiksen.

À l’issue d’un entretien avec la dirigeante, le président français, Emmanuel Macron s’est dit prêt à «contribuer à la sécurité de l’espace aérien danois».

Les pays de l’UE doivent discuter jeudi par visioconférence d’une proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen d’établir un «mur» de défense anti-drones.

Au Danemark, des drones avaient été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au dessus des aéroports d’Aalborg (nord), d’Esbjerg (ouest), de Sonderborg (sud) et de la base aérienne militaire de Skrydstrup (sud), selon la police.

Lundi soir déjà, des drones à l’origine non identifiée avaient survolé l’aéroport de Copenhague et celui d’Oslo, en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

Lire aussi : La Roumanie convoque l’ambassadeur russe pour protester contre l’intrusion d’un drone

Ces survols sont l’œuvre d’un «acteur professionnel» et constituent une «menace systématique», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.

La Norvège a annoncé jeudi avoir arrêté un homme d’origine étrangère qui opérait un drone près de l’aéroport international d’Oslo. L’appareil a été saisi.

Sommet de l’UE à Copenhague

Ces incidents surviennent après l’incursion de drones russes en Pologne et en Roumanie mi-septembre et d’avions de combat russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre, mais les autorités danoises n’ont à ce stade pas établi de lien entre ces incidents.

La Russie a «fermement» démenti être impliquée dans ces survols, son ambassade à Copenhague dénonçant une «provocation orchestrée».

Le Danemark compte parmi les principaux soutiens de l’Ukraine face à l’offensive déclenchée par la Russie en février 2022.

Le gouvernement danois a annoncé acquérir de nouveaux moyens «de détection et de neutralisation de drones».

Le pays scandinave, membre de l’Otan, doit accueillir la semaine prochaine les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Union européenne pour un sommet à Copenhague.

La Première ministre danoise s’est entretenue avec le chef de l’Otan Mark Rutte du renforcement de la sécurité du pays.

Lors des précédents incidents, l’armée a décidé de ne pas abattre les drones, invoquant notamment la sécurité des civils, selon le chef d’état-major des armées, Michael Hyldgaard.

Ces incidents interviennent une semaine après l’annonce par le Danemark de l’acquisition, pour la première fois, d’armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace «pendant des années».

