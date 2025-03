Des étudiants marocains conçoivent un drone à usage agricole

Une équipe de l’Université Mohammed V de Rabat a développé un projet baptisé Agrisky, un drone conçu pour une utilisation agricole, aussi bien dans les exploitations situées en plaine que dans les zones montagneuses difficiles d’accès. L’objectif est d’aider les agriculteurs à mieux veiller sur leurs cultures et à repérer tôt les maladies.

Concrètement, ces drones, dotés de caméras et de capteurs de pointe, collectent des données précises et continues. Ils livrent des images aériennes et des cartes détaillées, aidant les agriculteurs à suivre la croissance des cultures et à cibler les zones à problèmes. Selon Idriss El Oudadi, étudiant-chercheur et représentant de l’équipe derrière ce projet, Agrisky représente une solution révolutionnaire pour maximiser la productivité agricole tout en réduisant les pertes, grâce à une analyse avancée et automatisée des données collectées.

Dans une déclaration pour Le360, il a exprimé la joie de son équipe après avoir remporté le premier prix du «Hackathon de l’Innovation», organisé par l’École nationale des sciences appliquées de Tanger (ENSA Tanger), en partenariat avec la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Cette compétition s’est déroulée en marge de la deuxième édition du Forum WEFI Nexus 2025, qui a eu lieu le mois dernier à Tanger.

Le concours a rassemblé 120 projets issus de 10 établissements universitaires répartis dans différentes villes du Maroc. Plus de 70% des participants provenaient de la région. Trois projets ont été sélectionnés pour être développés ultérieurement. De plus, les équipes finalistes bénéficieront d’un accompagnement de la part de la région pour concrétiser leurs projets.

طلبة مغاربة يخترعون "درون" للاستعمال الفلاحي. Le360