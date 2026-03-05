Economie

Grand Stade Hassan II, LGV et aéroport de Casablanca: l’ONCF investit 3 millions de dirhams pour des gares aux standards environnementaux

Maquette du Grand stade Hassan II de Benslimane.

Dans le cadre de sa stratégie de construction durable, l’ONCF a attribué un marché d’environ 3,09 millions de dirhams pour l’accompagnement à la certification environnementale HQE Construction de plusieurs projets ferroviaires structurants, dont les gares associées au Grand Stade Hassan II et à la LGV reliant l’aéroport Mohammed V.

Par Faiza Rhoul
Le 05/03/2026 à 19h50

L’Office national des chemins de fer (ONCF) poursuit l’intégration des standards environnementaux dans ses projets d’infrastructures. L’établissement public vient d’attribuer un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage destiné à accompagner l’obtention de la certification HQE Construction internationale, un label reconnu à l’échelle mondiale pour la qualité environnementale des bâtiments.

Le marché, attribué à Alto Eko, porte sur deux lots pour un montant total de 3,09 millions de dirhams hors taxes. Le premier lot, d’un montant de 1,99 million de dirhams, concerne les projets de gares liés au Grand Stade Hassan II, ainsi qu’aux zones de Casa Sud et Zenata Ville Nouvelle. Le second lot, évalué à 1,09 million de dirhams, porte sur les infrastructures ferroviaires de la LGV reliant la Ville Verte de Benguerir à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Lire aussi : Leadership ferroviaire: Mohamed Rabie Khlie dévoile une stratégie de transformation à l’horizon 2030

La certification HQE (Haute Qualité Environnementale) vise à garantir que les bâtiments répondent à des exigences élevées en matière de performance énergétique, de gestion durable de l’eau, de réduction des émissions de carbone et de confort des usagers. L’obtention de ce label suppose un accompagnement technique tout au long du projet, de la phase de conception jusqu’à la réalisation, afin d’intégrer des solutions de construction durable et de limiter l’empreinte environnementale des infrastructures.

Pour l’ONCF, cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus globale de modernisation des infrastructures ferroviaires, intégrant pleinement les enjeux de transition écologique et d’efficacité énergétique. Les nouvelles gares et les équipements liés aux grands projets ferroviaires sont ainsi appelés à se conformer à des standards internationaux de construction durable.

#ONCF#Grand Stade Hassan II#Aéroport Mohammed V#HQE Construction#LGV

Economie

Economie

Economie

