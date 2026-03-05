Grand Stade Hassan II, LGV et aéroport de Casablanca: l’ONCF investit 3 millions de dirhams pour des gares aux standards environnementaux

L’Office national des chemins de fer (ONCF) poursuit l’intégration des standards environnementaux dans ses projets d’infrastructures. L’établissement public vient d’attribuer un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage destiné à accompagner l’obtention de la certification HQE Construction internationale, un label reconnu à l’échelle mondiale pour la qualité environnementale des bâtiments.

Le marché, attribué à Alto Eko, porte sur deux lots pour un montant total de 3,09 millions de dirhams hors taxes. Le premier lot, d’un montant de 1,99 million de dirhams, concerne les projets de gares liés au Grand Stade Hassan II, ainsi qu’aux zones de Casa Sud et Zenata Ville Nouvelle. Le second lot, évalué à 1,09 million de dirhams, porte sur les infrastructures ferroviaires de la LGV reliant la Ville Verte de Benguerir à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

La certification HQE (Haute Qualité Environnementale) vise à garantir que les bâtiments répondent à des exigences élevées en matière de performance énergétique, de gestion durable de l’eau, de réduction des émissions de carbone et de confort des usagers. L’obtention de ce label suppose un accompagnement technique tout au long du projet, de la phase de conception jusqu’à la réalisation, afin d’intégrer des solutions de construction durable et de limiter l’empreinte environnementale des infrastructures.

Pour l’ONCF, cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus globale de modernisation des infrastructures ferroviaires, intégrant pleinement les enjeux de transition écologique et d’efficacité énergétique. Les nouvelles gares et les équipements liés aux grands projets ferroviaires sont ainsi appelés à se conformer à des standards internationaux de construction durable.