L’ONCF consolide sa dynamique avec plus de 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2025

Réunion du Conseil d’administration de l’ONCF, tenue le jeudi 27 novembre, consacrée à l’examen des résultats prévisionnels de l’exercice 2025. theast54@gmail.com

Le Conseil d’administration de l’Office national des chemins de fer (ONCF), réuni jeudi 27 novembre 2025, a confirmé une année 2025 en forte progression, tant sur le plan commercial que sur le plan des investissements. Le communiqué diffusé à l’issue de la réunion indique que l’Office franchit «un nouveau cap dans le développement de ses activités», porté par une croissance soutenue de ses performances prévisionnelles .

Réunie sous la présidence d’Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, l’ouverture de la séance a permis au ministre de rappeler «l’essor remarquable du secteur ferroviaire national sous l’impulsion du roi Mohammed VI», soulignant que le rail s’impose désormais comme un pilier de la mobilité durable et de la compétitivité territoriale. Le communiqué insiste sur l’importance du programme d’investissement de 96 milliards de dirhams (MMDH) lancé par le Souverain le 24 avril 2025, un chantier qualifié de «stratégique» pour hisser le réseau marocain parmi les systèmes ferroviaires les plus performants du continent.

Le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a rappelé que 2025 marque le lancement officiel du «plus vaste programme d’investissement de l’Office». Celui-ci comprend l’extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech, l’acquisition de nouvelles rames, la modernisation des gares, le développement d’un réseau de proximité et l’amélioration globale des infrastructures. Il a également présenté un panorama détaillé de l’activité, soulignant une «progression soutenue» dans les segments voyageurs, fret et phosphates, selon les termes du communiqué.

Les prévisions de fin d’année témoignent d’une dynamique remarquable. Le communiqué fait état de 56 millions de voyageurs attendus, dont 5,6 millions transportés par Al Boraq, pour un chiffre d’affaires de 2,9 MMDH. Le transport des phosphates progresserait à 13,9 millions de tonnes, générant plus de 1,2 MMDH, tandis que le fret devrait dépasser 9 millions de tonnes pour 710 millions de dirhams (MDH) de revenus. Globalement, l’ONCF prévoit un chiffre d’affaires consolidé dépassant les 5 MMDH, un niveau inédit dans l’histoire de l’Office.

Les budgets 2026 prolongent cette tendance ascendante. L’Office prévoit d’atteindre 58,5 millions de voyageurs l’an prochain, soit une hausse de 4%. Le volume global fret–phosphates devrait atteindre 24 millions de tonnes, tandis que le chiffre d’affaires visé est de 5,4 MMDH, en progression de 7% par rapport aux prévisions 2025. Le communiqué précise que les investissements devraient s’élever à 23 MMDH, contre plus de 18 MMDH engagés en 2025, traduisant «l’accélération du nouveau cycle de développement» porté par l’Office.

Parallèlement à cet effort financier, l’ONCF a annoncé l’introduction d’une «nouvelle stratégie ESG ambitieuse et structurante», conçue pour renforcer l’impact durable du rail et consolider sa contribution à la transformation des territoires.

En clôture de session, les membres du Conseil d’administration ont salué les efforts du personnel de l’Office, soulignant leur rôle dans la mise en œuvre d’«une mobilité durable, inclusive et viable». Le communiqué indique qu’un message de fidélité et de loyauté a été adressé au roi Mohammed VI à l’issue des travaux.

