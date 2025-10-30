Transport: 96 milliards de dirhams pour le ferroviaire

Premier à présenter le budget sectoriel du ministère du Transport et de la Logistique dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 au Parlement, Abdessamad Kayouh a mis en lumière les priorités financières et les projets structurants qui rythmeront le développement des infrastructures de transport au Maroc dans les années à venir.

L’attention s’est tout particulièrement portée sur le transport ferroviaire, avec la signature d’un nouveau protocole d’accord entre l’État et l’Office national des chemins de fer (ONCF), dont le coût global s’élève à 96 milliards de dirhams, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 31 octobre. Cet investissement colossal est entièrement sécurisé grâce à des accords impliquant le ministère de l’Économie et des Finances, les régions concernées et plusieurs institutions financières nationales et internationales.

Le protocole encadre le programme d’investissement 2024-2030, qui comprend notamment l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) de Kénitra à Marrakech sur 430 kilomètres, avec une future liaison vers Fès. Le ministre a précisé que l’avancement des travaux sur cette LGV atteignait 26 % à la fin septembre et que la mise en service est prévue pour 2029.

Une enveloppe de 29 milliards de dirhams sera consacrée à l’acquisition de nouveaux matériels roulants, incluant des trains à grande vitesse interurbains et des trains régionaux, détaille L’Economiste. Par ailleurs, 14 milliards de dirhams seront dédiés à l’entretien et à l’amélioration de la performance du réseau ferroviaire existant, avec des investissements dans les infrastructures, les équipements et l’exploitation. Le programme prévoit également le développement des services ferroviaires régionaux rapides (RER) dans les zones de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi.

Le ministre a souligné l’importance des projets structurants pour la mobilité au sein des grandes villes, rappelant la récente présidence par SM le Roi du lancement de projets à Casablanca pour une valeur totale de 20 milliards de dirhams.

Parmi ces projets figurent le développement de dix nouvelles gares dans les vingt prochains mois, avec un budget total de 625 millions de dirhams, et la réhabilitation de dix gares existantes, accompagnée de la création de 24 nouvelles infrastructures de proximité, écrit L’Economiste. Quatre grandes gares verront le jour, dont Casablanca-Sud et celle du Grand Stade Hassan II, capables chacune d’accueillir 12 millions de voyageurs par an, ainsi que la nouvelle gare de l’aéroport Mohammed V, prévue pour 5 millions de voyageurs.

Sur le plan des acquisitions de matériel roulant, 168 nouveaux trains seront intégrés pour soutenir la croissance du transport ferroviaire et les projets de développement jusqu’en 2030. La société sud-coréenne Hyundai Rotem fournira 60 trains de transport rapide et 50 trains régionaux, la société espagnole CAF sera chargée de 40 trains interurbains, tandis qu’un groupement incluant la société française Alstom assurera la livraison de 18 trains à grande vitesse.

Parallèlement, le ministre a évoqué les projets d’extension de la ligne à grande vitesse vers Agadir, avec une liaison Marrakech-Agadir de 240 kilomètres et un temps de trajet estimé à environ une heure. Le projet de liaison vers Essaouira, via Chichaoua, est également en cours de développement, avec une durée de trajet réduite à seulement quatre heures depuis Agadir, contre neuf heures actuellement en voiture. Les études préliminaires et d’exécution sont achevées et les procédures d’expropriation prioritaires ont été lancées.

Le secteur aérien n’a pas été oublié, souligne L’Economiste. La Royal Air Maroc (RAM) renforcera les liaisons intérieures pour améliorer la mobilité et soutenir l’activité économique et touristique. Une nouvelle ligne reliera l’aéroport de Smara à Casablanca à partir du 11 novembre, avec deux vols hebdomadaires. Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, la compagnie nationale intégrera huit nouveaux avions en 2025, portant son parc à 60 appareils. D’ici la fin de l’année, la RAM prévoit d’atteindre 62 avions, avec un objectif de 71 appareils en 2026.