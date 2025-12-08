Economie

LGV Kénitra–Marrakech: l’ONCF dévoile la liste des 10 entreprises présélectionnées pour la construction des gares et technicentres

Le train à grande vitesse Al Boraq.. KOUKABY

Le chantier de la future Ligne à Grande Vitesse (LGV) franchit une nouvelle étape avec l’ouverture des plis de l’appel d’offres portant sur la construction des gares, technicentres et stations de maintenance.

L’appel d’offres, conçu pour répartir les travaux selon des zones géographiques et types d’ouvrages, comprend neuf lots couvrant les principales gares et centres techniques du tracé de la LGV Kénitra-Marrakech.

• Lot 1: Gare Grand Stade Hassan II

• Lot 2: Gare Casa Sud

• Lot 3: Gare Marrakech Guéliz et Technicentre de Marrakech

• Lot 4: Gare Aéroport de Casablanca

• Lot 5: Gare Aéroport de Rabat-Salé

• Lot 6: Gares et stations de maintenance de Sidi Taibi, Sidi Bouknadel, Sidi Abdellah, Salé Tabriquet, Aïn Attiq, Zénata Ville Nouvelle, Skhirat et Mohammedia Facultés

• Lot 7: Mohammedia, Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Sidi Maarouf, Nouvelle Médina, Mers Sultan, Casa Oasis et stations de maintenance à Casa-Voyageurs (sites 1 et 2)

• Lot 8: Ville Verte LGV, Ville Verte RER, Sidi Bouathmane, Sidi Ghanem, Stade de Marrakech, Benguérir, Settat et Casa Sud

• Lot 9: Technicentres de Nouaceur et Fès, stations de maintenance de Meknès et Sidi Kacem

Ces ouvrages comprendront des gares nouvelle génération, des espaces d’intermodalité (dépose-minute, stationnement, taxis), des zones commerciales, ainsi que des technicentres équipés pour la maintenance du matériel roulant.

Au total, pas moins de 23 concurrents nationaux et internationaux ont déposé leurs offres. À l’issue de l’étude d’admissibilité, l’ONCF a retenu dix entreprises ou groupements, désormais qualifiés pour participer à la phase suivante. Il s’agit de:

• TGCC

• GRPT URBAGEC / Separator SA

• SGTM

• JET Contractors

• Construction Management Services (CMS)

• Sogea Maroc

• Menasteel Industry

• GRPT China Overseas Engineering Group / China Railway 5

• GRPT EMB / Somachame

• Bymaro

Parmi les entreprises exclues à ce stade figurent plusieurs groupes internationaux majeurs, notamment CCECC, NGE Contracting, China Railway 4, China Railway 11, Shandong Lugiao, Gezhouba Group, China Road and Bridge Corporation, Arab Contractors ou encore l’entreprise marocaine Rouandi SARL.

Les entreprises retenues à l’issue de la compétition devront assurer la réalisation clé en main des gares et technicentres, conformément aux standards conceptuels et techniques fixés par l’ONCF. Les prestations couvrent l’ensemble des travaux, depuis la construction des gares et technicentres jusqu’à l’aménagement des espaces extérieurs, paysagers et commerciaux, ainsi que les zones d’intermodalité (dépose-minute, taxis, stationnement, etc.).

Les technicentres et stations de maintenance, pour leur part, intégreront des ateliers équipés pour la maintenance du matériel roulant, des fosses techniques, des zones tertiaires pour le personnel, ainsi que des aménagements paysagers.

