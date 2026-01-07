Aéroport Mohammed V: le tandem SGTM-TGCC décroche le contrat du nouveau terminal à 12,8 milliards de DH 

La maquette nouveau terminal de l'aéroport mohammed V. Le hub de Casablanca sera doté d'une capacité de traitement de 45 millions de passagers à l'horizon 2029.

À l’issue de l’appel d’offres lancé par l’ONDA, le marché de construction du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V a été adjugé au groupement 100 % marocain SGTM/TGCC, pour un montant de 12,8 milliards de dirhams, annonce l’office public dans un communiqué. Par son ampleur, ce projet constitue le plus grand chantier aéroportuaire jamais réalisé au Maroc. Il marque un tournant historique dans l’évolution du principal aéroport du Royaume et traduit l’ambition de doter Casablanca d’une infrastructure à la hauteur de son rôle de hub régional et international.

Au-delà de l’investissement, le projet se distingue par une conduite exemplaire du processus, intégralement mené en à peine dix-huit mois, incluant la programmation du développement des infrastructures de l’aéroport, l’étude architecturale et technique, ainsi qu’un délai de 8 mois entre l’appel à manifestation d’intérêt lancé en avril 2025 jusqu’à l’attribution du marché, poursuit la même source.

Par l’ampleur de son investissement, la rigueur de son approche et la vision qu’il traduit, ce projet s’inscrit dans la stratégie «Aéroport 2030» de l’ONDA dont l’ambition est de hisser les aéroports marocains au plus haut niveau de performance, d’efficacité et de connectivité internationale.

Le nouveau terminal, d’une superficie de 600.000 mètres carrés, est conçu pour accueillir 20 millions de passagers par an dans une première phase, avec une capacité extensible à 30 millions. Il incarne une prouesse à la fois architecturale, fonctionnelle et opérationnelle, intégrant des standards élevés en matière de design, de fluidité des parcours passagers, de performance environnementale et de gestion intelligente des flux. L’architecture privilégie l’innovation, l’ergonomie et l’efficacité opérationnelle. Il sera, en outre, relié à la future ligne à grande vitesse Tanger-Marrakech. Le nouveau terminal accompagnera aussi fortement la montée en puissance du plan de développement de Royal Air Maroc.

Nouveau terminal à l'Aéroport Mohammed V de Casablanca

Le nouveau terminal pourra accueillir simultanément jusqu’à 45 avions stationnés au contact, offrant un embarquement et un débarquement, plus fluides pour les passagers. Ce chantier mobilisera des compétences nationales de très haut niveau et constituera un défi majeur en matière de gestion de projet et de coordination multi métiers. Il générera par ailleurs des milliers d’emplois directs et indirects et dynamisera l’ensemble de la filière nationale du BTP et des services associés.

Le délai de réalisation du projet est de 40 mois et la date d’achèvement des travaux est prévue mi-2029.