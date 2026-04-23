Permis de conduire et cartes grises: livraison en 72 heures

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a lancé officiellement, mercredi, la modernisation du système de tri et de distribution des permis de conduire et des certificats d’immatriculation des véhicules. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et Poste Maroc, visant à restructurer la gestion de ces documents administratifs, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce vendredi 24 avril.

Lors d’une visite au centre de tri de Poste Maroc à Bouskoura, le ministre a supervisé le démarrage de ce projet, qui repose sur une approche centralisée et numérique. Les documents, imprimés par Dar As-Sikkah, relevant de Bank Al-Maghrib, seront désormais acheminés directement vers un centre unique pour y être triés et distribués grâce à des systèmes logistiques et numériques avancés. «Ce nouveau dispositif permettra d’orienter les documents vers les agences Al Barid Bank et Barid cash dont le réseau dépasse 700 points à travers le pays, sans passer par les services régionaux et provinciaux de la NARSA», a-t-on précisé. Une mesure qui devrait réduire les étapes administratives, limiter les retards et minimiser les erreurs de livraison.

L’objectif de cette réforme est d’optimiser la chaîne d’approvisionnement de ces documents essentiels, tout en garantissant un suivi rigoureux de leur parcours, depuis leur impression jusqu’à leur remise aux usagers, écrit Al Akhbar. «Cette modernisation s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation digitale de l’administration marocaine, visant à renforcer la transparence et l’efficacité des services publics», a souligné un responsable du projet. Pour l’année en cours, plus de 1,5 million de documents devraient être traités via ce système, un chiffre appelé à augmenter progressivement au cours des deux prochaines années avec la généralisation du dispositif.

Autre avancée majeure: le délai moyen d’acheminement des documents vers les agences de distribution ne devrait pas dépasser 72 heures, ce qui permettrait de réduire significativement la durée de livraison finale aux usagers par rapport aux procédures antérieures. «Cette initiative répond aux attentes des citoyens en matière de rapidité et d’efficacité, tout en allégeant la charge des services administratifs traditionnels», a-t-on ajouté.

Ce projet illustre également une synergie institutionnelle exemplaire, associant la NARSA, Poste Maroc et Bank Al-Maghrib. «Ce partenariat incarne un modèle d’intégration institutionnelle, fondé sur des solutions logistiques innovantes pour garantir précision et célérité dans le traitement et la distribution des documents», a déclaré une source proche du dossier, citée par Al Akhbar. À terme, cette modernisation devrait contribuer à simplifier les démarches administratives, améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et rapprocher l’administration de leurs besoins, dans un contexte marqué par une demande croissante de digitalisation et de simplification des procédures.