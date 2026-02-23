Société

Stratégie 2030 de la prévention routière: le Maroc n’importera plus de motos à moteur modifiable

Nacer Boulaajoul, directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/02/2026 à 15h35

VidéoLa nouvelle stratégie 2026-2030, dotée de 8,7 milliards de dirhams, vise le renforcement de la réglementation et de la législation afin d’améliorer les indicateurs de la sécurité routière et de protéger les plus exposés aux accidents de la route qui cause 4.000 décès chaque année. Les détails avec le directeur de l’Agence nationale de sécurité routière.

Dans un entretien avec Le360, Nacer Boulaajoul, directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) a indiqué que 60% des motards sont impliqués dans des accidents mortels. Chaque année, la NARSA enregistre 4.000 décès, y compris des conducteurs de voitures et de motos.

«Dans un proche avenir, nous allons interdire l’importation des deux-roues aux moteurs modifiables», a fait savoir Nacer Boulaajoul indiquant que la nouvelle stratégie inclut le renforcement de la réglementation et de la législation pour réprimer les conducteurs en infraction. «Cette stratégie nécessitera un effort d’investissement de 8,7 milliards de dirhams. Cette stratégie, née d’un partenariat avec le ministère du Transport, devrait être approuvée prochainement par une commission interministérielle."

Cette feuille de route s’appuie sur la sensibilisation des populations, l’exigence du respect du Code de la route, les signalisations routières, du port d’un vrai casque pour les motocyclistes.

Sur un autre volet, Nacer Boulaajoul a déploré la présence «trop fréquente» sur les autoroutes des motos de petites cylindrées et les arrêts abusifs des autocars racolant des voyageurs inconscients de la gravité des risques de tels comportements sur l’autoroute. «Nous allons introduire des caméras performantes permettant de signaler et de verbaliser les graves infractions», a conclu le directeur général de la NARSA.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/02/2026 à 15h35
#Sécurité routière#moto#Importations#NARSA

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: réaménagé, le marché des deux-roues plus esthétique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sécurité routière: Al Barid Bank, Barid Cash et la NARSA renforcent leur partenariat au service des citoyens

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An: la NARSA appelle à redoubler de prudence et de vigilance sur les routes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rétropédalage du gouvernement sur l’utilisation du speedomètre: le ministère du Transport s’explique

Articles les plus lus

1
Sahara: l’offensive diplomatique américaine pour conclure en 2026
2
Algérie: un jeune homme condamné à 2 ans de prison pour avoir porté le maillot des Lions de l’Atlas
3
L’exploit de Abdelkrim Hachadi: il bâtit son propre cockpit de Boeing 737
4
Leila Shahid
5
Autant garder Tebboune…
6
Le roi Mohammed VI donne le coup d’envoi de l’opération nationale «Ramadan 1447» à Salé
7
Un taux de fécondité inférieur à 2 enfants par femme: quels défis pour le Maroc de demain?
8
Moulay Yacoub: les pluies relancent la campagne agricole et ravivent l’espoir des agriculteurs
Revues de presse

Voir plus