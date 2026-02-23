Stratégie 2030 de la prévention routière: le Maroc n’importera plus de motos à moteur modifiable

Dans un entretien avec Le360, Nacer Boulaajoul, directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) a indiqué que 60% des motards sont impliqués dans des accidents mortels. Chaque année, la NARSA enregistre 4.000 décès, y compris des conducteurs de voitures et de motos.

«Dans un proche avenir, nous allons interdire l’importation des deux-roues aux moteurs modifiables», a fait savoir Nacer Boulaajoul indiquant que la nouvelle stratégie inclut le renforcement de la réglementation et de la législation pour réprimer les conducteurs en infraction. «Cette stratégie nécessitera un effort d’investissement de 8,7 milliards de dirhams. Cette stratégie, née d’un partenariat avec le ministère du Transport, devrait être approuvée prochainement par une commission interministérielle."

Cette feuille de route s’appuie sur la sensibilisation des populations, l’exigence du respect du Code de la route, les signalisations routières, du port d’un vrai casque pour les motocyclistes.

Sur un autre volet, Nacer Boulaajoul a déploré la présence «trop fréquente» sur les autoroutes des motos de petites cylindrées et les arrêts abusifs des autocars racolant des voyageurs inconscients de la gravité des risques de tels comportements sur l’autoroute. «Nous allons introduire des caméras performantes permettant de signaler et de verbaliser les graves infractions», a conclu le directeur général de la NARSA.