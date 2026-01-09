Sécurité routière: Al Barid Bank, Barid Cash et la NARSA renforcent leur partenariat au service des citoyens

Lors de la signature d’un avenant à la convention conclue en 2021 entre Al Barid Bank, Barid Cash et l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Pour une sécurité routière renforcée, Al Barid Bank, Barid Cash et la NARSA intensifient leur partenariat et s’engagent à mieux servir les citoyens. Les trois institutions viennent de signer un avenant à la convention conclue en 2021, sous la présidence d’Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique.

Cette initiative vise à faciliter l’accès des citoyens aux services liés à la sécurité routière, en rapprochant les démarches administratives des habitants. L’avenant prévoit l’ouverture progressive de 300 nouveaux points de service, qui s’ajoutent aux 711 agences déjà opérationnelles à travers le Royaume.

Dans ces agences, il sera possible de demander un permis de conduire, obtenir une carte grise, ou encore déposer des déclarations et réclamations liées aux infractions routières. Cette mesure permet d’étendre l’offre de services de la NARSA et de rendre l’administration plus accessible.

Avec ce partenariat renouvelé, les trois institutions réaffirment leur engagement à simplifier les procédures, réduire les délais et offrir un service public plus proche des citoyens, répondant ainsi aux besoins de millions de Marocains.