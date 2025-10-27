Economie

Al Barid Bank s’allie à l’Ordre national des vétérinaires pour mieux financer le secteur

Badre Tnacheri Ouazzani, président de l’Ordre national des vétérinaires et Al Amine Nejjjar, président du directoire d’Al Barid Bank (de gauche à droite).

Al Barid Bank et l’Ordre national des vétérinaires ont signé à Casablanca une convention de partenariat destinée à proposer aux praticiens une offre bancaire dédiée. Ce rapprochement ouvre une nouvelle étape dans l’accompagnement financier et la modernisation de la profession vétérinaire au Maroc.

Par La Rédaction
Le 27/10/2025 à 12h24

Le secteur vétérinaire bénéficie désormais d’un accompagnement bancaire spécifique. Al Barid Bank et l’Ordre national des vétérinaires ont signé, le 21 octobre à Casablanca, une convention de partenariat destinée à mieux répondre aux besoins financiers des praticiens.

L’accord, paraphé par Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank, et Badre Tnacheri Ouazzani, président de l’Ordre national des vétérinaires, prévoit la mise en place d’une offre bancaire complète et adaptée aux réalités du métier.

Celle-ci comprend des services de banque au quotidien, des solutions de financement à des conditions préférentielles ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour les membres de l’Ordre.

Soutenir l’activité et encourager la modernisation du secteur

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des professionnels. L’institution souhaite ainsi renforcer son rôle d’acteur de proximité auprès des petites structures et des professions libérales, souvent confrontées à des difficultés d’accès au financement.

Pour l’Ordre national des vétérinaires, cet accord représente une opportunité de valoriser le rôle économique et social des vétérinaires, en leur offrant des outils financiers adaptés à la gestion et au développement de leurs cabinets.

Inclusion financière et innovation

Au-delà du simple partenariat bancaire, l’initiative ambitionne de favoriser l’inclusion financière des vétérinaires, tout en soutenant la modernisation du secteur.

Les deux institutions affirment leur volonté commune de proposer des solutions simples, innovantes et accessibles, capables d’accompagner la transformation du métier et de renforcer la contribution du secteur vétérinaire à l’économie nationale.

Par La Rédaction
Le 27/10/2025 à 12h24
#Banque#Al Barid Bank#Financement#financement bancaire#vétérinaires#partenariat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Stellantis Maroc et Al Barid Bank s’allient pour démocratiser la micromobilité professionnelle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Al Barid Bank s’associe à Tamwilcom pour promouvoir l’accès des étudiants au financement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Royal Air Maroc et Al Barid Bank lancent un service digital pour les voyageurs à l’aéroport Mohammed V

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce de proximité: Al Barid Bank et Barid Cash lancent une solution de paiement mobile

Articles les plus lus

1
Fatwa sur la zakat: tout ce qu’il faut savoir avec Lahcen Sguenfle, président du Conseil des oulémas de Skhirate-Témara
2
L’Étranger
3
Territoires tunisiens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
4
Retour en images sur l’exercice amphibie maroco-américain à Al Hoceïma
5
Immersion dans la Joutiya Ben Abbad, plus grande friperie du Maroc
6
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
7
Casablanca: des dizaines de commerces détruits dans l’incendie d’une galerie commerçante à Derb Sultan
8
Tribune. Pourquoi la diplomatie de Tebboune a perdu
Revues de presse

Voir plus