Al Barid Bank s’allie à l’Ordre national des vétérinaires pour mieux financer le secteur

Badre Tnacheri Ouazzani, président de l’Ordre national des vétérinaires et Al Amine Nejjjar, président du directoire d’Al Barid Bank (de gauche à droite).

Le secteur vétérinaire bénéficie désormais d’un accompagnement bancaire spécifique. Al Barid Bank et l’Ordre national des vétérinaires ont signé, le 21 octobre à Casablanca, une convention de partenariat destinée à mieux répondre aux besoins financiers des praticiens.

L’accord, paraphé par Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank, et Badre Tnacheri Ouazzani, président de l’Ordre national des vétérinaires, prévoit la mise en place d’une offre bancaire complète et adaptée aux réalités du métier.

Celle-ci comprend des services de banque au quotidien, des solutions de financement à des conditions préférentielles ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour les membres de l’Ordre.

Soutenir l’activité et encourager la modernisation du secteur

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des professionnels. L’institution souhaite ainsi renforcer son rôle d’acteur de proximité auprès des petites structures et des professions libérales, souvent confrontées à des difficultés d’accès au financement.

Pour l’Ordre national des vétérinaires, cet accord représente une opportunité de valoriser le rôle économique et social des vétérinaires, en leur offrant des outils financiers adaptés à la gestion et au développement de leurs cabinets.

Inclusion financière et innovation

Au-delà du simple partenariat bancaire, l’initiative ambitionne de favoriser l’inclusion financière des vétérinaires, tout en soutenant la modernisation du secteur.

Les deux institutions affirment leur volonté commune de proposer des solutions simples, innovantes et accessibles, capables d’accompagner la transformation du métier et de renforcer la contribution du secteur vétérinaire à l’économie nationale.