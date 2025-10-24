Economie

Stellantis Maroc et Al Barid Bank s’allient pour démocratiser la micromobilité professionnelle

ستيلانتس المغرب والبريد بنك

Les équipes de Stellantis Maroc et Al Barid Bank, à côté d'une Fiat TRIS, symbole de leur partenariat.

Signé le 23 octobre à Casablanca, le partenariat entre Stellantis Maroc et Al Barid Bank marque une nouvelle étape dans la promotion d’une mobilité durable, inclusive et accessible. Ensemble, les deux acteurs lancent une offre de financement inédite destinée aux micro-entrepreneurs et jeunes professionnels, facilitant l’accès à des véhicules de micromobilité comme la Fiat TRIS.

Le 24/10/2025 à 12h49

Le constructeur automobile Stellantis Maroc, acteur majeur de l’industrie nationale et Al Barid Bank, établissement bancaire reconnu pour son engagement en faveur de l’inclusion financière, viennent de sceller un partenariat stratégique, ce 23 octobre à Casablanca, visant à faciliter l’accès au financement de véhicules de micromobilité destinés aux professionnels marocains.

Cette collaboration, présentée comme une initiative commune en faveur d’une mobilité plus durable et inclusive, ambitionne de soutenir l’autonomisation économique des micro-entrepreneurs et jeunes actifs à travers tout le Royaume.

Grâce à ce dispositif, les clients professionnels pourront bénéficier d’un financement couvrant jusqu’à 80% de la valeur du véhicule, sous réserve d’une analyse de leur dossier par Al Barid Bank. Les véhicules concernés seront disponibles dans le réseau agréé de Stellantis Maroc, garantissant qualité, fiabilité et un service après-vente de proximité.

Symbole de cette nouvelle offre, la Fiat TRIS, un véhicule de micromobilité urbaine à la fois économique et fonctionnel, devient désormais accessible à un plus grand nombre. Pensée pour accompagner la mobilité professionnelle et entrepreneuriale, cette solution bancaire concrète vise à répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation.

Lire aussi : Success stories à Oujda: l’INDH propulse l’entrepreneuriat des jeunes

«À travers ce partenariat avec Al Barid Bank, nous proposons une solution parfaitement adaptée aux besoins des jeunes entrepreneurs et professionnels marocains. La Fiat TRIS illustre notre volonté de rendre la mobilité plus accessible, tout en soutenant le dynamisme économique local. C’est une réponse concrète aux nouveaux usages, où mobilité et entreprenariat vont de pair», a déclaré Yves Peyrot des Gachons, directeur général de Stellantis Maroc.

De son côté, Al Barid Bank confirme son rôle de catalyseur du développement économique inclusif. «Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre mission d’inclusion financière. En facilitant l’accès au financement pour les micro-entrepreneurs et jeunes professionnels, nous contribuons à soutenir la création de valeur, l’emploi et la durabilité. Avec Stellantis Maroc, nous partageons la même ambition: mettre la finance et la mobilité au service du développement économique du pays», a affirmé Nejjar Al-Amine, président du directoire d’Al Barid Bank.

Ce partenariat marque ainsi une étape majeure dans la démocratisation de la micromobilité au Maroc, contribuant activement à la transition vers une mobilité plus responsable et adaptée aux réalités locales. Il témoigne également d’une vision partagée entre deux institutions qui placent l’innovation, la durabilité et l’inclusion économique au cœur de leur stratégie.

Le 24/10/2025 à 12h49
#Stellantis Maroc#Al Barid Bank#partenariat#micromobilité#Entrepreneuriat#Maroc

5G: le feu vert officiel est imminent

Le Maroc intègre le partenariat international Future Investment Trade

Le Maroc, 10ᵉ en Afrique pour les IDE en 2024

La sécurité, moteur discret de l'attractivité économique du Royaume

