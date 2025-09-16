La sécurité, moteur discret de l’attractivité économique du Royaume

Poste central de commandement et de coordination de la préfecture de police de Casablanca. (K.Sebbar/Le360).

Un rapport du Centre de prospective économique et sociale met en lumière un facteur souvent négligé dans l’analyse des performances économiques du Royaume: la stabilité sécuritaire.

Grâce à l’efficacité reconnue de ses institutions de sécurité, saluées au niveau international, le Royaume a renforcé la confiance des investisseurs étrangers et consolidé son image de destination sûre sur les plans régional et mondial, révèle le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans un compte-rendu publié dans son édition de ce mercredi 17 septembre.

Des chiffres en témoignent: les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 43,2 milliards de dirhams en 2024, contre 26,3 milliards un an plus tôt.

Une progression qui illustre, selon le rapport, les bénéfices d’une approche sécuritaire globale visant à neutraliser toute forme de menace.

Pour souligner ce rôle décisif, le document compare l’expérience marocaine à celle de pays voisins, fragilisés par l’instabilité.

En Tunisie, les attentats de 2015 ont entraîné une chute de près de 20% des IDE en seulement deux ans, affectant durement le tourisme, l’industrie et les services.

En Égypte, les investissements étrangers sont passés de 13 milliards de dollars en 2008 à moins de 3 milliards en 2011, à la suite des troubles sécuritaires.

Ces exemples, relève le centre, confirment que la sécurité n’est pas seulement un enjeu politique, mais un déterminant économique stratégique, a-t-on pu lire.

Dans le secteur touristique, la sécurité est devenue une véritable locomotive, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Le Royaume a accueilli 17,4 millions de visiteurs en 2024, générant plus de 119 milliards de dirhams de recettes, un record historique.

Le contraste est saisissant avec certains pays d’Afrique du Nord, dont la vulnérabilité sécuritaire a gravement affecté l’attractivité touristique.

Le rapport souligne également les performances logistiques du Royaume.

Classé en 2023 parmi les 25 meilleures nations au Monde dans l’indice de performance logistique de la Banque mondiale, le pays a su tirer parti de ses infrastructures et de ses pratiques modernes, le tout dans un climat stable.

Résultat: une baisse des coûts de transport, une accélération des échanges commerciaux et un gain notable en compétitivité pour les exportations marocaines.

L’effet de la stabilité sécuritaire est particulièrement visible dans l’industrie. Des groupes mondiaux comme Renault et Stellantis ont choisi le Royaume comme base de production et d’exportation vers l’Europe et l’Afrique.

Au-delà des ports de Tanger ou de l’Atlantique, c’est la garantie d’une continuité des chaînes d’approvisionnement qui a convaincu les investisseurs.

En 2023, les exportations industrielles du Royaume ont franchi le seuil des 400 milliards de dirhams.

Pour conclure, le rapport du Centre de prospective économique et sociale souligne que l’équation marocaine repose sur un pilier souvent invisible mais déterminant.

Non seulement la sécurité protège la stabilité politique et la paix sociale, mais elle agit aussi comme levier économique, attirant capitaux, touristes et industriels, et consolidant le rôle du Royaume, en tant que hub régional dans le reste de l’Afrique, comme dans l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen.