Allégations mensongères sur les réseaux sociaux: un fonctionnaire de police porte plainte

Dans un communiqué publié ce jeudi, le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGSN-DGST) a annoncé qu’un policier, A. N., a déposé plainte auprès du Procureur général du Roi de la Cour d’appel de Casablanca. Cette action fait suite à des allégations mensongères et des accusations fallacieuses portées contre lui sur un compte nommé Jabaroot sur les réseaux sociaux.

La DGSN-DGST fournira un soutien judiciaire et garantira tous les droits prévus par le statut de la Sûreté nationale à ce policier. Cette mesure est prise pour protéger les fonctionnaires qui sont la cible d’actes criminels dans l’exercice de leurs fonctions.

La plainte déposée par le fonctionnaire de police fait état d’actes constitutifs, sur le plan matériel et moral, d’infractions punies par la loi, notamment la dénonciation de crimes fictifs, la diffamation, l’injure, ainsi que la diffusion de fausses informations et de données mensongères dans l’intention de porter atteinte à sa réputation.

Le plaignant est un fonctionnaire de police chargé de missions administratives ayant passé de longues années dans cette fonction sans pour autant avoir exercé de missions opérationnelles ou de terrain.

Le policier a récemment été surpris de découvrir que le compte Jabaroot l’associait à de faux crimes et à des accusations inventées de toutes pièces. Il a également constaté que ce même compte utilisait frauduleusement ses données personnelles, y compris son numéro de téléphone.

Le policier a demandé au Procureur général du Roi d’ordonner une enquête judiciaire pour identifier la ou les parties ayant usurpé son identité, ainsi que toute personne impliquée dans ces faits criminels.