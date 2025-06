Magistrats hackés par Jabaroot DZ: les premières réactions du ministère de la Justice et du CSPJ

Le collectif de hackers supposément algériens Jabaroot DZ affirme avoir de nouveau frappé. Dans un message publié lundi 9 juin sur sa chaîne Telegram, il a revendiqué l’infiltration des systèmes informatiques du ministère de la Justice marocain. L’attaque aurait permis d’accéder aux informations personnelles de près de 5.000 magistrats et 35.000 agents du secteur judiciaire.

Contacté par Le360, le ministère de la Justice dément avoir été la cible de ladite attaque. Et pour cause, «les données relatives au travail des magistrats ne sont pas du ressort du ministère, mais du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire», nous affirme-t-on. Le CSPJ est en effet l’organe indépendant qui a pour mission de veiller à l’indépendance et à la bonne administration du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats et les responsables judiciaires et peut aussi prendre des mesures disciplinaires. Tout comme il gère les données et les dossiers desdits magistrats.

Également approché, le conseil affirme mener les vérifications nécessaires pour déterminer la véracité d’une telle attaque et, le cas échéant, son ampleur. Aucun autre détail n’a encore filtré à ce stade.

Il s’agit de la troisième cyberattaque subie par des organismes étatiques au Maroc en l’espace de deux mois. Le 8 avril 2025, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été la cible d’une cyberattaque majeure, entraînant la fuite massives de données sensibles d’entreprises et de salariés. Un dossier contenant plus de 53.000 attestations de déclarations de salaires de sociétés marocaines a ainsi été rendu public.

Il y a une semaine, la plateforme en ligne Tawtik, réservée aux notaires, a également été hackée. Quelque 6 Go de données sur les 4 To que le groupe Jabaroot déclare détenir ont ainsi fuité. Ces documents portent sur des transactions foncières et immobilières ainsi que sur des titres de propriété.

Affaire à suivre.