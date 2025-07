Commerce de proximité: Al Barid Bank et Barid Cash lancent une solution de paiement mobile

Cette solution transforme un simple smartphone en terminal de paiement sécurisé, sans équipement additionnel, permettant ainsi aux commerçants de proximité d’accepter les paiements par carte bancaire de manière simple, rapide et accessible, ajoute la même source.

Cette innovation s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de digitalisation et d’inclusion financière, visant à faciliter l’adoption des paiements électroniques, notamment par les petits commerces, les artisans et les professionnels sur tout le Royaume.

«Avec Barid Payment Mobile, Al Barid Bank et Barid Cash démocratisent l’accès aux paiements électroniques, en apportant une solution simple, pratique et sécurisée à tous les commerçants, même ceux installés dans les zones rurales ou isolées. Cette innovation renforce notre engagement à accompagner le développement économique local et à réduire la fracture numérique», a déclaré Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank.

Avec Barid Payment Mobile, Al Barid Bank et Barid Cash offrent à leurs clients commerçants une solution sans équipement additionnel, levant ainsi les barrières à l’entrée pour les petits commerçants, avec une installation rapide et intuitive, à travers le téléchargement d’une simple application sur smartphone doté de la technologie NFC.

La nouvelle solution offre également une sécurité optimale, alignée aux standards internationaux des paiements sans contact.

Avec ce lancement, Al Barid Bank et Barid Cash confirment leur positionnement d’acteurs financiers citoyens et innovants, mobilisés pour répondre aux besoins des commerçants marocains et contribuer à l’essor d’une économie plus inclusive et digitalisée, conclut le communiqué de la banque publique.