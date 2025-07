Al Barid Bank s’associe à Tamwilcom pour promouvoir l’accès des étudiants au financement

De gauche à droite: Said Jabrani, DG de Tamwilcom et Al-Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank.

Ce dispositif permettra de garantir les crédits bancaires accordés aux étudiants inscrits dans les établissements privés d’enseignement supérieur, afin de financer, partiellement ou totalement, leurs frais de scolarité, soulignent Al Barid Bank et Tamwilcom dans un communiqué conjoint. Il répond à une volonté partagée d’accompagner les jeunes Marocains dans leur parcours académique.

«Ce partenariat avec Al Barid Bank illustre notre engagement à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir, en facilitant l’accès aux financements bancaires garantis. Nous encourageons ainsi l’émergence d’une génération qualifiée et prête à relever les défis de demain de notre Royaume», a déclaré Saïd Jabrani, directeur général de Tamwilcom.

«Al Barid Bank place la jeunesse et l’éducation au cœur de ses priorités. À travers ce partenariat, nous souhaitons faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en proposant des solutions de financement inclusives et adaptées aux besoins des étudiants et de leurs familles», a souligné pour sa part Al-Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank.

À travers cette convention, Tamwilcom et Al Barid Bank réaffirment leur engagement commun à faciliter l’accès aux jeunes marocains à des formations de qualité pour envisager l’avenir avec confiance et sérénité, conclut ledit communiqué.