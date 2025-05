Cérémonie d’installation de Said Jabrani en tant que directeur général de Tamwilcom, le jeudi 15 mai 2025.

Said Jabrani a été installé en tant que directeur général de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (Tamwilcom). La cérémonie de son installation a eu lieu le jeudi 15 mai 2025, sous la présidence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont également pris part Hicham Zanati Serghini, directeur général sortant, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère, Nadia Fettah a félicité Said Jabrani pour la confiance du Roi et a souligné les efforts déployés par son prédécesseur durant son mandat à la tête de cette institution, et les réalisations qu’il a accomplies, ajoute le communiqué.

D’autre part, la ministre a rappelé l’importance de Tamwilcom dans l’économie nationale notamment en matière d’inclusion financière, à travers l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) pour l’accès au financement à différents stades de la vie de l’entreprise et l’accompagnement des ménages, à revenus faibles ou irréguliers, pour l’accès au logement.

Cette importance est d’autant plus d’actualité avec les objectifs ambitieux que s’est fixé le Maroc, sous les hautes orientations du Roi et les chantiers qui en découlent, a-t-il noté.