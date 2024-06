Nominations. Tarik Moufaddal, nouveau PDG de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen)

Tarik Moufaddal, que le Roi a nommé samedi Président-Directeur Général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) (Moroccan Agency for Sustainable Energy - Masen), est titulaire d’un Master en sciences de l’École des Mines de Paris et d’un diplôme d’ingénieur de l’École Mohammadia d’ingénieurs.

Jusqu’à sa nomination par le Souverain, il a assuré les fonctions de directeur Solutions de mobilité France au sein du groupe TotalEnergies. Il a auparavant occupé plusieurs autres postes de responsabilité, notamment ceux de directeur général de TotalEnergies Tanzanie (2019-2022), de manager de projets M&A et stratégie à TotalEnergies France (2013-2015), de Supply manager à TotalEnergies Afrique (2011-2013) et de Strategy and Business development manager à Air Total International (2007-2011).