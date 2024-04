Masen met le cap sur l’éolien et s’ouvre au privé

Masen lance la préqualification pour la sélection du partenaire privé qui sera en charge du financement, de la construction et de l’exploitation du programme éolien Nassim Nord 400MW, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi-mercredi 30 avril et 1er mai.

«Ce nouveau projet englobe le développement, le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance et le démantèlement de deux parcs éoliens terrestres situés sur deux sites, l’extension Koudia Al Baida, d’une capacité de 150 MW, et Dar Chaoui, situé au niveau des provinces de Tanger et de Tétouan, d’une capacité d’environ 250MW», lit-on.

Le projet sera mis en œuvre conformément à un accord d’achat d’énergie (PPA) prévu pour 30 ans qui sera conclu entre Masen en tant qu’acheteur et la société de projet. Ainsi, Masen agira en tant qu’actionnaire, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, acheteur et fournisseur de terrain.

«Les installations seront construites sur des sites dédiés et disponibles fournis par Masen sous forme de bail foncier ou d’accords équivalents. Les entreprises sont donc invitées à soumettre leurs offres pour le projet jusqu’au 24 juin», ajoute Les Inspirations Eco.

En raison de sa structure de financement de projet, ce nouveau programme favorisera une plus grande implication du secteur privé dans le déploiement des énergies renouvelables avec la participation de banques commerciales, marocaines et internationales, dans son financement.

En outre, Masen envisage, soit seule, soit avec une entité publique marocaine, de prendre une participation minoritaire de 35 % à la fois dans la société de projet et dans la société de gestion et maintenance (O&M), et le cas échéant, une entité dédiée à la gestion et à la maintenance du projet sera créée dans le cadre du projet.

Ce projet confortera davantage la position du Maroc, comme étant un des leaders en matière de production d’énergie éolienne sur l’échiquier continental. En effet, selon un rapport publié par le Conseil mondial de l’énergie éolienne, il y a quelques mois, les projets opérationnels et en construction au Maroc prévus pour être mis en service, ont permis d’atteindre une capacité de 9 GW à la fin de l’année 2020.