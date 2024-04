Programme éolien Nassim Nord: Masen lance le processus d’appel d’offres

Masen annonce dans un communiqué le lancement de la préqualification pour la sélection du partenaire privé qui sera en charge du financement, de la construction et de l’exploitation du programme éolien Nassim Nord 400 mégawatts (MW).

Cette opération s’inscrit dans la continuité des récentes avancées relatives au développement des projets solaires avec stockage Noor Midelt I, Noor Midelt II et Noor Midelt III, d’une capacité cumulée de 1.600 MW, des six centrales du programme solaire Noor Atlas (300 MW), ainsi que du parc éolien Nassim Koudia Al Baida (100MW) dont la construction est achevée, souligne l’Agence marocaine pour l’énergie durable dans son communiqué.

Ce nouveau programme se compose de deux parcs éoliens: le parc éolien Extension Nassim Koudia Al Baida, d’une capacité d’environ 150 MW, situé dans les provinces de Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq, et le parc éolien Nassim Dar Chaoui, d’une capacité d’environ 250MW, situé au niveau des provinces de Tanger et Tétouan. Les entreprises concernées ont jusqu’au 24 juin prochain pour soumettre leur candidature à l’appel d’offres de Masen.

De par sa structuration, ce nouveau programme favorisera une plus grande implication du secteur privé dans le déploiement des énergies renouvelables, avec la participation des banques commerciales, marocaines et internationales, dans son financement, ajoute la même source.

Une fois ces projets achevés, le Maroc avancera à grande vitesse vers la réalisation de ses objectifs de décarbonation du système électrique, en anticipant l’atteinte avant 2030 de l’objectif d’un mix électrique dont au moins 52% de la capacité est d’origine renouvelable.