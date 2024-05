Masen et la BID lancent un nouveau programme pour le développement des énergies renouvelables en Afrique

C’est ce qu’a annoncé Masen dans un communiqué publié ce jeudi 2 mai, précisant que le lancement de cette initiative entre dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé avec la BID. «Fort de l’avancement effectif des premiers projets co-initiés par la BID et Masen notamment avec Djibouti, la Guinée Bissau et le Niger, la BID et MASEN accentuent davantage leur coopération pour l’appui de l’énergie renouvelable dans les pays africains membres de la BID», indique l’agence marocaine pour l’énergie durable.

Cet évènement a enregistré la présence «d’éminents» représentants du secteur de l’énergie de onze pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, ainsi que plusieurs partenaires techniques africains de renom.

Lire aussi : Programme éolien Nassim Nord: Masen lance le processus d’appel d’offres

D’après Masen, RECPA «par l’Afrique et pour l’Afrique» vise à soutenir les plans et projets de développement des énergies renouvelables des pays africains membres de la BID à travers l’approche de coopération Sud-Sud «Reverse Linkage» de la BID. Un programme qui «capitalisera sur l’appui financier de la BID, l’expérience et l’expertise de Masen, la mobilisation du secteur privé et l’implication de plusieurs partenaires africains incluant le Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (RCREEE), l’Office national de l’électricité et l’eau potable (ONEE) du Maroc, la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)».

Lors de cet évènement, Masen et la BID et l’ensemble des pays participants ainsi que les partenaires ont poursuivi les efforts pour mettre à niveau le pipeline de projets et initier le processus de sélection des projets qui bénéficieront de ce programme, souligne l’agence, qui indique que «cet évènement a également permis de catalyser des échanges riches autour du savoir-faire technique, juridique et financier ainsi que du retour d’expérience sur la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables en Afrique, notamment sur les volets du développement, du financement et de la mise en œuvre desdits projets».