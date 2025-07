Royal Air Maroc et Al Barid Bank lancent un service digital pour les voyageurs à l’aéroport Mohammed V

Royal Air Maroc et le groupe Al Barid Bank lancent une nouvelle solution digitale «inédite» au Maroc, destinée à offrir un accompagnement sur mesure aux clients de la compagnie à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

C’est ce qu’ont annoncé les deux partenaires dans un communiqué conjoint, notant que cette initiative, «première du genre au Maroc, s’inscrit dans la volonté de la compagnie nationale d’améliorer en continu l’expérience voyageur, en facilitant son parcours depuis l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, tout en combinant proximité humaine et innovation technologique».

Ce nouveau service sera déployé dans un premier temps à l’aéroport de Casablanca, puis à l’aéroport Paris-Orly avant de le généraliser à d’autres aéroports. Il sera ainsi disponible au niveau de trois comptoirs dédiés, stratégiquement positionnés dans les zones clés du parcours passager de l’aéroport Mohammed V: enregistrement, transit et embarquement.

Plus de 24 agents spécialement formés, ajoute le communiqué, sont mobilisés pour accompagner les voyageurs, répondre à leurs besoins et leur faciliter l’accès à une gamme étendue de services additionnels, tels que l’achat de sièges préférentiels «Select Seat», l’accès aux salons «Business Lounges», le surclassement en Business Class «Upgrade», sous réserve de disponibilité ainsi que l’accès au service exclusif «Loft», combinant Salon Premium et Fast Track.

Le partenariat entre Royal Air Maroc et le groupe Al Barid Bank s’est traduit par le développement d’une application mobile intégrée, fonctionnant sur tablette équipée d’un terminal de paiement NFC (Near field communication). Cette technologie permet aux clients de régler leurs achats de manière sécurisée et sans contact, en approchant simplement leur carte bancaire ou leur smartphone du terminal.

Une expérience plus rapide, fluide et entièrement mobile

Concrètement, le client peut ainsi réaliser sa transaction directement sur le terminal mobile de l’agent, de manière simple et sécurisée. Cette solution élimine les terminaux de paiement traditionnels, offrant une expérience plus rapide, fluide et entièrement mobile.

«Ce dispositif renforce notre engagement à offrir une expérience client fluide, personnalisée et digitale dès l’arrivée à l’aéroport. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme global de transformation de l’expérience client, dès l’acte d’achat du billet, à travers notre nouvelle application mobile et notre nouveau site web royalairmaroc.com, jusqu’au process de livraison des bagages. Ce programme s’étalera sur 12 mois, notre ambition étant de hisser Casablanca au rang de hub aérien régional de référence», indique Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc.

«Nous sommes fiers de mettre notre expertise en paiements digitaux au service de cette initiative pionnière avec Royal Air Maroc. Ce partenariat illustre notre volonté commune d’innover pour simplifier le quotidien des citoyens et des voyageurs, en proposant Barid Payment Mobile, une solution soft POS, sécurisée et à la pointe de la technologie», souligne Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank.

Cette initiative marque une étape majeure dans la digitalisation des services de transport aérien, soulignent les deux institutions.