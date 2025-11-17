Economie

Inclusion financière: Al Barid Bank et Visa lancent une carte Business en faveur des TPE

Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business pour accélérer l’inclusion financière et la digitalisation des TPE.

Al Barid Bank et Visa annoncent le lancement de la carte Visa Business, une nouvelle solution destinée aux très petites entreprises et aux professionnels. Cette initiative marque «une étape décisive dans l’accompagnement des TPE et des Professionnels» et s’inscrit dans leur partenariat stratégique visant à accélérer la digitalisation des services financiers.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 16h21

Selon un communiqué conjoint, Al Barid Bank et Visa annoncent le lancement d’une carte Business pour renforcer l’inclusion financière des TPE. Cette initiative intervient dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des professionnels et de la TPE, un segment que la banque place au cœur de sa stratégie d’inclusion et de modernisation. La carte Visa Business a été pensée pour répondre aux besoins quotidiens des entrepreneurs, des porteurs de projets et des travailleurs indépendants, notamment en matière de gestion de trésorerie et de paiements au Maroc comme à l’international.

Le communiqué souligne que la carte offre également un volet d’accompagnement renforcé, grâce à «des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux». Cette dimension vise à améliorer la compétitivité d’un tissu économique largement constitué de petites structures, encore en transition vers la pleine digitalisation.

Lire aussi : Soutien à l’investissement: 1 million de dirhams, un ticket d’entrée hors de portée des TPE

Pour Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, «le lancement de cette nouvelle carte Visa Business constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE». Il insiste sur une proposition de valeur «cohérente avec leurs besoins au quotidien», en rappelant l’ambition de la banque de soutenir commerçants, artisans, auto-entrepreneurs et TPE dans leur croissance.

De son côté, Sami Romdhane, Directeur général de Visa au Maroc, rappelle dans le même communiqué l’enjeu de l’inclusion financière: «Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants». Il présente cette carte comme une étape majeure de la roadmap stratégique de Visa dans le Royaume.

Les deux partenaires informent que la carte Visa Business est désormais disponible dans l’ensemble du réseau d’agences Al Barid Bank, y compris dans les zones rurales et les localités les plus éloignées. Un déploiement national qui vise à garantir un accès équitable aux outils financiers modernes, conformément aux valeurs d’inclusivité et de proximité revendiquées par la banque.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 16h21
#Inclusion financière#Al Barid Bank#Visa#TPE#business

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: Naps obtient réparation du CMI

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Accès des PME au crédit: un frein persistant à la compétitivité

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

TPE-PME: alerte sur la marginalisation et appel à un nouveau pacte économique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: le groupe Crédit du Maroc lance sa nouvelle filiale, CDM Pay

Articles les plus lus

1
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
2
Infidélité
3
L’axe Paris-Alger bientôt déverrouillé?
4
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
5
Réfractaires à l’ordre
6
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
7
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)
8
Paléolithique: ce que les pierres taillées à Casablanca disent de l’Acheuléen le plus ancien d’Afrique du Nord
Revues de presse

Voir plus