Inclusion financière: Al Barid Bank et Visa lancent une carte Business en faveur des TPE

Selon un communiqué conjoint, Al Barid Bank et Visa annoncent le lancement d’une carte Business pour renforcer l’inclusion financière des TPE. Cette initiative intervient dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des professionnels et de la TPE, un segment que la banque place au cœur de sa stratégie d’inclusion et de modernisation. La carte Visa Business a été pensée pour répondre aux besoins quotidiens des entrepreneurs, des porteurs de projets et des travailleurs indépendants, notamment en matière de gestion de trésorerie et de paiements au Maroc comme à l’international.

Le communiqué souligne que la carte offre également un volet d’accompagnement renforcé, grâce à «des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux». Cette dimension vise à améliorer la compétitivité d’un tissu économique largement constitué de petites structures, encore en transition vers la pleine digitalisation.

Lire aussi : Soutien à l’investissement: 1 million de dirhams, un ticket d’entrée hors de portée des TPE

Pour Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, «le lancement de cette nouvelle carte Visa Business constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE». Il insiste sur une proposition de valeur «cohérente avec leurs besoins au quotidien», en rappelant l’ambition de la banque de soutenir commerçants, artisans, auto-entrepreneurs et TPE dans leur croissance.

De son côté, Sami Romdhane, Directeur général de Visa au Maroc, rappelle dans le même communiqué l’enjeu de l’inclusion financière: «Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants». Il présente cette carte comme une étape majeure de la roadmap stratégique de Visa dans le Royaume.

Les deux partenaires informent que la carte Visa Business est désormais disponible dans l’ensemble du réseau d’agences Al Barid Bank, y compris dans les zones rurales et les localités les plus éloignées. Un déploiement national qui vise à garantir un accès équitable aux outils financiers modernes, conformément aux valeurs d’inclusivité et de proximité revendiquées par la banque.