Al Barid Bank: une croissance solide confirmée au troisième trimestre 2025

Au terme des neuf premiers mois de l’année 2025, Al Barid Bank affiche une progression soutenue de ses principaux indicateurs commerciaux et financiers. Ainsi, en matière de collecte, les dépôts des clients atteignent 79,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 6,6%.

Sur ce total, 37,9 milliards concernent les encours d’épargne, consolidant la position de leader de la banque avec une part de marché de 19,95%, indique la banque dans un communiqué.

La distribution de crédits (immobilier et consommation), progresse fortement, enregistrant une hausse de 47% à fin septembre 2025. Cette dynamique confirme l’appui d’Al Barid Bank au financement de l’économie, à travers une activité commerciale soutenue.

Une forte hausse du PNB et du résultat net

Le Produit net bancaire (PNB) s’établit à 2,9 milliards de dirhams, soit une évolution annuelle de 21,2%, soutenue par la bonne progression de ses principales composantes.

Ainsi, le Résultat des opérations sur titres (ROT) bondit de 36,5%, la Marge nette d’intérêt (MNI) progresse de 18,7%, tandis que la Marge sur commissions (MC) augmente de 5,5%.

Le Résultat net de la Banque, pour sa part, atteint 853,3 millions de dirhams, en hausse spectaculaire de 70,3% par rapport à fin septembre 2024.

«Le Conseil a salué ces réalisations qui confirment la performance du modèle inclusif et citoyen d’Al Barid Bank, réalisations portées par l’engagement constant de ses équipes et de ses partenaires», note le communiqué.

Le Conseil a, par ailleurs, pris acte de la décision de M’Hamed El Moussaoui, membre du Directoire et directeur général, de faire valoir ses droits à la retraite.