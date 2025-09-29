Dépôts, crédits, bénéfices: Al Barid Bank accélère sa dynamique en 2025

Portée par une stratégie de transformation et de développement soutenue, la banque publique a enregistré au premier semestre des résultats en nette progression. Les dépôts atteignent 77,1 milliards de dirhams à fin juin, avec un encours de comptes chèques locaux en hausse de plus de 7% à 34 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2024. Les comptes d’épargne confirment leur rôle moteur, dépassant les 37 milliards de dirhams et renforçant la position de leader d’Al Barid Bank sur ce segment, avec une part de marché de 19,8%.

La dynamique commerciale se reflète également dans la production de crédits (immobiliers et à la consommation) qui bondit de 47% sur un an.

Sur le plan financier, le Produit Net Bancaire grimpe à 2,1 milliards de dirhams, soit une progression remarquable de 44,5%. Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 1,3 milliard de dirhams (+89,2%), tandis que le Résultat Net atteint 703,7 millions de dirhams, en hausse de 75,3% sur un an.

Ces performances viennent conforter le rôle d’Al Barid Bank comme acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc. Le Conseil de Surveillance a salué la mobilisation des collaborateurs et remercié les clients et partenaires institutionnels pour leur confiance, soulignant leur contribution à la consolidation de la dynamique de croissance et au renforcement du rôle citoyen de la banque.