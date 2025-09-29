Economie

Dépôts, crédits, bénéfices: Al Barid Bank accélère sa dynamique en 2025

L'agence d'Al Barid Bank sur le Boulevard Ghandi, à Casabanca

Al Barid Bank célèbre son quinzième anniversaire sur une note résolument positive. Réuni le vendredi 26 septembre 2025, le Conseil de Surveillance de la banque a dressé le bilan de l’activité au 30 juin, mettant en avant des performances solides sur l’ensemble des indicateurs clés.

Par La Rédaction
Le 29/09/2025 à 11h48

Portée par une stratégie de transformation et de développement soutenue, la banque publique a enregistré au premier semestre des résultats en nette progression. Les dépôts atteignent 77,1 milliards de dirhams à fin juin, avec un encours de comptes chèques locaux en hausse de plus de 7% à 34 milliards de dirhams par rapport à fin décembre 2024. Les comptes d’épargne confirment leur rôle moteur, dépassant les 37 milliards de dirhams et renforçant la position de leader d’Al Barid Bank sur ce segment, avec une part de marché de 19,8%.

La dynamique commerciale se reflète également dans la production de crédits (immobiliers et à la consommation) qui bondit de 47% sur un an.

Lire aussi : Al Barid Bank: une année 2024 marquée par une évolution remarquable de tous les indicateurs

Sur le plan financier, le Produit Net Bancaire grimpe à 2,1 milliards de dirhams, soit une progression remarquable de 44,5%. Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 1,3 milliard de dirhams (+89,2%), tandis que le Résultat Net atteint 703,7 millions de dirhams, en hausse de 75,3% sur un an.

Ces performances viennent conforter le rôle d’Al Barid Bank comme acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc. Le Conseil de Surveillance a salué la mobilisation des collaborateurs et remercié les clients et partenaires institutionnels pour leur confiance, soulignant leur contribution à la consolidation de la dynamique de croissance et au renforcement du rôle citoyen de la banque.

Par La Rédaction
Le 29/09/2025 à 11h48
#Banque#Maroc#Al Barid Bank

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Al Barid Bank s’associe à Tamwilcom pour promouvoir l’accès des étudiants au financement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Royal Air Maroc et Al Barid Bank lancent un service digital pour les voyageurs à l’aéroport Mohammed V

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce de proximité: Al Barid Bank et Barid Cash lancent une solution de paiement mobile

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Al Barid Bank: de très bonnes performances commerciales et financières à fin mars 2025

Articles les plus lus

1
Gad Le Magnifique
2
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
3
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
4
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
5
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
6
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
7
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
8
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
Revues de presse

Voir plus