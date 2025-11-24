Economie

Al Barid Bank et Taptap Send s’associent pour simplifier les transferts d’argent vers le Maroc

مقر البريد بنك (شارع غاندي- الدار البيضاء)

Le siège d’Al Barid Bank situé sur l’avenue Ghandi à Casablanca.

Ce lundi à Casablanca, Al Barid Bank et la fintech internationale Taptap Send ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique destiné à faciliter les transferts d’argent vers le Maroc. Cette initiative offre à la diaspora marocaine la possibilité de soutenir ses familles restées au pays de manière plus rapide, simple et sécurisée.

Par La Rédaction
Le 24/11/2025 à 13h30

Le Groupe Al Barid Bank, acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc, et Taptap Send, fintech internationale spécialisée dans les transferts d’argent, ont conclu un partenariat stratégique pour faciliter l’envoi et la réception d’argent vers le Royaume.

Désormais, les Marocains résidant en Europe, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie ou aux Émirats Arabes Unis peuvent envoyer de l’argent directement depuis l’application Taptap Send.

Lire aussi : Inclusion financière: Al Barid Bank et Visa lancent une carte Business en faveur des TPE

Les bénéficiaires au Maroc reçoivent les fonds en temps réel et sans aucun frais à la réception. Ils peuvent retirer l’argent dans près de 3.500 agences Al Barid Bank et Barid Cash, présentes sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales les plus éloignées.

Barid Cash se distingue également par de larges amplitudes horaires, avec une ouverture six jours sur sept, offrant aux familles la possibilité de récupérer leurs fonds aisément, en fonction de leurs contraintes quotidiennes.

La solution proposée par Taptap Send est simple d’utilisation, rapide et sécurisée, offrant une expérience fluide et fiable à ses utilisateurs. Elle répond aux attentes des Marocains du monde qui souhaitent envoyer de l’argent à leurs proches sans complications ni frais supplémentaires, et contribue à resserrer les liens familiaux malgré la distance.

Lire aussi : Al Barid Bank s’allie à l’Ordre national des vétérinaires pour mieux financer le secteur

Grâce à leur maillage territorial unique et au partenariat conclu avec Taptap Send, Al Barid Bank et Barid Cash offrent désormais aux citoyens marocains un accès rapide et simplifié à leurs fonds.

«Al Barid Bank et Barid Cash renforcent désormais leur engagement à faciliter les liens entre les Marocains du Monde et leurs proches au Maroc, même dans les zones les plus éloignées», précise le communiqué de presse.

En facilitant les transferts d’argent internationaux et en simplifiant les modalités de réception pour les bénéficiaires, ce partenariat représente un pas important vers une inclusion financière plus large et un soutien concret aux familles marocaines, où qu’elles se trouvent dans le monde.

Par La Rédaction
Le 24/11/2025 à 13h30
#Al Barid Bank#Taptap Send#Transfert d'argent#MRE

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Inclusion financière: Al Barid Bank et Visa lancent une carte Business en faveur des TPE

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Al Barid Bank s’allie à l’Ordre national des vétérinaires pour mieux financer le secteur

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Stellantis Maroc et Al Barid Bank s’allient pour démocratiser la micromobilité professionnelle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dépôts, crédits, bénéfices: Al Barid Bank accélère sa dynamique en 2025

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
3
Boualem Sansal en liberté
4
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
5
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
6
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
7
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
8
Casablanca: quand les habitants se réapproprient les espaces publics
Revues de presse

Voir plus