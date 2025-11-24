Al Barid Bank et Taptap Send s’associent pour simplifier les transferts d’argent vers le Maroc

Le Groupe Al Barid Bank, acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc, et Taptap Send, fintech internationale spécialisée dans les transferts d’argent, ont conclu un partenariat stratégique pour faciliter l’envoi et la réception d’argent vers le Royaume.

Désormais, les Marocains résidant en Europe, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie ou aux Émirats Arabes Unis peuvent envoyer de l’argent directement depuis l’application Taptap Send.

Les bénéficiaires au Maroc reçoivent les fonds en temps réel et sans aucun frais à la réception. Ils peuvent retirer l’argent dans près de 3.500 agences Al Barid Bank et Barid Cash, présentes sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales les plus éloignées.

Barid Cash se distingue également par de larges amplitudes horaires, avec une ouverture six jours sur sept, offrant aux familles la possibilité de récupérer leurs fonds aisément, en fonction de leurs contraintes quotidiennes.

La solution proposée par Taptap Send est simple d’utilisation, rapide et sécurisée, offrant une expérience fluide et fiable à ses utilisateurs. Elle répond aux attentes des Marocains du monde qui souhaitent envoyer de l’argent à leurs proches sans complications ni frais supplémentaires, et contribue à resserrer les liens familiaux malgré la distance.

Grâce à leur maillage territorial unique et au partenariat conclu avec Taptap Send, Al Barid Bank et Barid Cash offrent désormais aux citoyens marocains un accès rapide et simplifié à leurs fonds.

«Al Barid Bank et Barid Cash renforcent désormais leur engagement à faciliter les liens entre les Marocains du Monde et leurs proches au Maroc, même dans les zones les plus éloignées», précise le communiqué de presse.

En facilitant les transferts d’argent internationaux et en simplifiant les modalités de réception pour les bénéficiaires, ce partenariat représente un pas important vers une inclusion financière plus large et un soutien concret aux familles marocaines, où qu’elles se trouvent dans le monde.