Rabat: réaménagé, le marché des deux-roues plus esthétique

Avant l’intervention de la wilaya du Grand Rabat, le marché des deux-roues était laissé à l’abandon et n’offrait aucun confort aux revendeurs et à leurs clients, obligés d’effectuer leurs transactions à même le sol nu. Achats et ventes se déroulaient alors dans l’anarchie.

Les travaux de réaménagement ont consisté en la pose d’un carrelage en mosaïque sur toute la superficie du marché où officient une quarantaine de revendeurs. Des espaces d’exposition de ces engins de deuxième main ont également été prévus ainsi qu’un bureau à l’allure d’une vieille fourgonnette.

Interrogés par Le360, des vendeurs ont salué l’initiative de la wilaya qui a rendu le marché plus moderne, regrettant néanmoins l’absence d’abris contre le froid, le vent et le soleil et de garage pour parquer les motos.

Cependant, beaucoup estiment que le choix de l’emplacement d’un tel commerce sur une belle route côtière est à reconsidérer.