Rabat: élargissement de la route Salé-Akrach

Vue des travaux d’élargissement de la route menant de Salé à la localité d’Akrach à proximité de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Longue de plusieurs kilomètres le long du fleuve Bouregreg jusqu’au barrage Mohamed Sidi Ben Abdellah, cette route a connu depuis 2023, sur dans différents tronçons, des travaux d’agrandissement et d’asphaltage.

Actuellement, le chantier de rénovation est arrivé au point d’intersection entre l’axe routier venant de Salé (lieu des potiers) et le périphérique menant à l’autoroute de Fès et de Tanger.

Vu la dense circulation automobile, cette route a été dotée d’une 3ème voie, de trémies et de tunnels en 2024, notamment sur le tronçon qui mène à l’autoroute de Fès. Ces travaux ont transformé cette ancienne route étroite en un axe moderne, rapide et intégré au réseau routier de la capitale.