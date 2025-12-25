CAN 2025. Rabat inaugure une nouvelle fan zone sur l’avenue de la Victoire

L’avenue de la Victoire, l’une des plus célèbres et des plus belles de Rabat, vient d’accueillir une nouvelle fan zone équipée notamment d’une scène destinée à recevoir des artistes nationaux et étrangers, a-t-on constaté sur place.

Cette initiative intervient après le succès rencontré par les premières zones dédiées aux supporters, notamment celles de l’OLM Souissi et de Salé. Face à l’affluence et à l’engouement populaire, les autorités ont ainsi décidé d’ouvrir un nouvel espace au cœur de la capitale. «Nous avons installé cette 3ème zone pour répondre à la demande des jeunes et pour contribuer à la bonne CAN 2025», a-t-on affirmé auprès des autorités locales.

Malgré les conditions météorologiques, l’affluence reste soutenue. «En dépit des pluies bienfaitrices qui s’abattent sur la ville, notre espace ne désemplit pas», a souligné la même source, mettant en avant l’attrait constant de cette fan zone auprès des habitants et des visiteurs.

Au-delà de l’aspect sportif et festif, la ville a également misé sur la valorisation du savoir-faire local en installant des stands réservés à l’artisanat national et étranger. Divers produits y sont exposés, au plus grand plaisir des visiteurs, qui repartent rarement les mains vides.

Les exposants interrogés par Le360 se sont réjouis de cette initiative, soulignant qu’elle constitue «l’un des meilleurs moyens de montrer le progrès qu’a connu ce secteur dans notre pays», tout en offrant une vitrine privilégiée à l’artisanat dans un contexte international.

À travers cette nouvelle fan zone, Rabat confirme sa volonté de faire de la CAN 2025 un événement à la fois sportif, culturel et populaire, où le football devient aussi un levier de rencontre, de fête et de mise en valeur des talents nationaux.