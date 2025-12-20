Laâyoune: la fan zone prête à accueillir les supporters

Comme dans le reste du Royaume, Laâyoune vit une effervescence particulière à la veille du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations. Les autorités locales et les organisateurs multiplient les initiatives afin de permettre aux habitants et visiteurs de suivre les rencontres dans des conditions optimales, tout en créant une véritable atmosphère de fête autour de cet événement sportif majeur.

Les principales places de la ville ont été équipées d’écrans géants, à commencer par la place Al Mechouar, située en face du palais des congrès, capable d’accueillir près de 60.000 spectateurs. En parallèle, une fan zone a été aménagée au sein du village sportif, où les équipes techniques s’activent pour finaliser les derniers préparatifs avant l’ouverture officielle prévue ce dimanche.

Plus qu’une fan zone, le village sportif se veut un véritable centre de vie culturelle. Comme l’explique Samir Zaki, le programme ne se cantonne pas au football mais mise sur une expérience globale: «Nous avons conçu un espace où le sport rencontre l’art.» Des scènes professionnelles accueilleront ainsi des spectacles variés, garantissant aux spectateurs une qualité de production et une ambiance festives conformes aux normes internationales.

Le régisseur technique, Sebastien Bruno, a pour sa part mis en avant la qualité des équipements déployés. «La scène installée dispose d’une ouverture de 15 mètres, d’une profondeur de 10 mètres et d’une hauteur de 9 mètres, avec un système de sonorisation Bose ShowMatch», déclare-t-il. «Nous avons également prévu un écran principal de 8 mètres sur 3,50 mètres, complété par deux écrans latéraux, afin d’assurer une visibilité optimale pour l’ensemble des spectateurs», précise-t-il.

Selon le responsable technique, les écrans utilisés sont conçus pour fonctionner en continu, quelles que soient les conditions. «Il s’agit d’écrans LED plein jour, permettant une diffusion de haute qualité aussi bien de nuit qu’en plein soleil», explique Sebastien Bruno. «Ils sont également résistants aux intempéries, à la pluie, au vent et même aux tempêtes de sable, fréquentes dans la région», confirme-t-il.

Au-delà des espaces officiels, l’engouement pour la CAN se fait sentir dans les marchés et les centres commerciaux de Laâyoune, où les ventes de maillots de l’équipe nationale et de drapeaux marocains connaissent une forte hausse. Les habitants expriment leur fierté et leur enthousiasme à l’idée de vivre une grande fête du football, portée par les ambitions d’une équipe nationale qui évolue désormais au plus haut niveau continental et international.