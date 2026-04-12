Permis de conduire: la NARSA généralise l’intelligence artificielle aux examens théoriques et pratiques

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) s’apprête à adopter une nouvelle approche dans la gestion des examens du permis de conduire, fondée sur l’intégration de techniques d’intelligence artificielle et de systèmes de vidéosurveillance. Ce modèle innovant vise à remédier aux dysfonctionnements constatés par le passé, à renforcer la transparence des procédures, à garantir une stricte égalité de traitement entre les candidats et à lutter contre toute pratique susceptible de compromettre l’intégrité des résultats.

Cette démarche repose sur le déploiement de solutions numériques dans les centres d’examen théoriques et pratiques, ce qui permet un suivi rigoureux et objectif de chaque étape du processus, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 13 avril. Elle favorise également le développement d’outils intelligents capables d’analyser les données relatives au comportement des candidats ainsi que les conditions de passage des épreuves, consolidant ainsi la crédibilité des résultats et limitant les anomalies.

Par ailleurs, la NARSA a noué un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique pour concevoir un véhicule intelligent, équipé de caméras et d’un système informatique avancé, qui accroît la transparence et l’objectivité de l’évaluation pratique. Ce véhicule, premier du genre à l’échelle nationale, intègre des dispositifs de détection et des caméras haute définition qui enregistrent l’intégralité du parcours d’examen, du démarrage à l’arrêt définitif.

Doté d’un système électronique sophistiqué, il détecte automatiquement toute erreur —sans intervention humaine— concernant la tenue du volant, le respect des feux de signalisation, les distances de sécurité ou encore la vitesse, selon des critères techniques précis et certifiés au niveau international.

Parallèlement, des accords de partenariat ont été conclus avec les établissements Barid Bank et Barid Cash, lesquels sont désormais chargés de l’accueil et du traitement de plusieurs types de dossiers, tels que les demandes de renouvellement ou de duplicata du permis de conduire, les certificats d’immatriculation des véhicules et les cessions de propriété. Ces prestations sont assurées selon des formules simplifiées et des procédures unifiées au sein des agences de ces deux institutions, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Enfin, afin de diffuser l’information et de renforcer la transparence, la NARSA a créé un espace numérique dédié sur son portail électronique, «NARSA Services», qui permet d’accéder à l’ensemble des données relatives aux services administratifs, aux démarches à effectuer en ligne ainsi qu’aux services de proximité offerts aux usagers et aux professionnels.