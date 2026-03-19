Aïd Al-Fitr: les recommandations de la NARSA

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a appelé les usagers de la route à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires en raison du trafic intense prévu sur les différents axes du réseau routier national à l’occasion d’Aïd Al-Fitr, qui coïncide avec les vacances scolaires et le congé exceptionnel dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales.

Dans un communiqué, l’Agence a expliqué qu’en raison de l’affluence croissante sur les moyens de transport en commun de voyageurs interurbains, considérés comme un service essentiel pour le déplacement des citoyens, elle exhorte tous les passagers à l’obligation de porter la ceinture de sécurité tout au long du trajet et de se conformer aux règles de sécurité routière, notamment la réservation préalable des billets et le placement des bagages dans les espaces dédiés à cet effet, tout en veillant à monter à bord et à descendre des autocars exclusivement à l’intérieur des gares routières.

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Elle a également invité les conducteurs des différentes catégories de véhicules, en particulier les conducteurs professionnels de taxis, d’autocars de transport de voyageurs et de camions de transport de marchandises, ainsi que les conducteurs de voitures de tourisme, à faire preuve de sens des responsabilités et à respecter le code de la route.

Le communiqué a insisté sur la nécessité de veiller particulièrement au respect des exigences de prévention et de sécurité routière avant de prendre la route.

Il s’agit notamment de soumettre les véhicules au contrôle technique et à un entretien périodique, de s’assurer du bon état de fonctionnement des différents équipements (pneus, systèmes d’éclairage et de freinage, amortisseurs, essuie-glaces, etc.), de prendre suffisamment de repos avant de prendre le volant pour éviter la fatigue qui altère la concentration, l’évaluation des distances et la réactivité, de planifier le trajet à l’avance pour éviter les imprévus et les risques éventuels, et d’organiser et de fixer solidement les bagages sans dépasser la charge autorisée, notamment pour les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun de voyageurs.

Attention aux conditions météorologiques

L’Agence a mis aussi l’accent sur l’impératif d’adapter la vitesse aux conditions météorologiques et à l’état de la route, de veiller au respect strict des règles de circulation, particulièrement sur les routes accidentées, les virages et les pentes, de respecter la distance de sécurité légale à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, de faire preuve de prudence lors des dépassements et de redoubler de vigilance lors de la conduite de nuit.

La NARSA insiste également sur l’obligation d’installer les enfants de moins de dix ans sur les sièges arrière, de mettre la ceinture de sécurité pour l’ensemble des passagers à l’avant comme à l’arrière, y compris pour les usagers des autocars de transport en commun, d’éviter les manœuvres brusques, et de respecter les règles d’arrêt et de stationnement en évitant de rouler en convois rapprochés.

D’autre part, l’Agence a exhorté les usagers de deux-roues et de tricycles à moteur, en tant que catégories les plus vulnérables aux dangers de la route, à se conformer rigoureusement aux règles de sécurité routière, notamment en évitant d’apporter des modifications techniques illégales au cycle, en veillant au respect de la vitesse légale et en utilisant un casque de protection homologué, porté correctement par le conducteur et le passager.

Enfin, la NARSA a appelé ces mêmes usagers à contrôler régulièrement l’état mécanique de leur véhicule, à circuler sur les pistes qui leur sont réservées ou à serrer le plus possible à droite, et à s’assurer d’être clairement visibles, particulièrement lors de la conduite de nuit, en vérifiant l’état de l’éclairage et en portant des vêtements clairs ou réfléchissants, tout en respectant la charge et le nombre de passagers autorisés à bord.