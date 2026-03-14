Société

Aïd Al-Fitr: la CGEM invite les entreprises privées à accorder un congé le 23 mars

Siège de la CGEM à Casablanca

Siège de la CGEM à Casablanca.

À l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, le gouvernement a accordé un jour de congé exceptionnel aux fonctionnaires le lundi 23 mars 2026. Chakib Alj, président de la CGEM, invite les entreprises privées à faire de même pour leurs salariés.

Par La Rédaction
Le 14/03/2026 à 13h30

À l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, qui sera célébré le vendredi 20 mars ou le samedi 21 mars 2026, le gouvernement a décidé d’accorder un jour de congé exceptionnel aux fonctionnaires le lundi 23 mars 2026.

Dans ce cadre, Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, invite, dans un courriel ou message adressé aux entreprises privées, membres de la CGEM, à faire de même. Il leur demande, dans la mesure du possible, d’accorder également ce lundi 23 mars comme jour de congé à leurs employés.

Par La Rédaction
Le 14/03/2026 à 13h30
#Aïd Al-Fitr#congé#congé exceptionnel#CGEM

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