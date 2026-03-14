Aïd Al-Fitr: la CGEM invite les entreprises privées à accorder un congé le 23 mars

À l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, qui sera célébré le vendredi 20 mars ou le samedi 21 mars 2026, le gouvernement a décidé d’accorder un jour de congé exceptionnel aux fonctionnaires le lundi 23 mars 2026.

Dans ce cadre, Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, invite, dans un courriel ou message adressé aux entreprises privées, membres de la CGEM, à faire de même. Il leur demande, dans la mesure du possible, d’accorder également ce lundi 23 mars comme jour de congé à leurs employés.