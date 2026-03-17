Aïd Al-Fitr: les banques seront fermées le lundi 23 mars

Chaque banque est chargée d’informer ses collaborateurs ainsi que sa clientèle de cette fermeture exceptionnelle, souligne le GPBM dans son communiqué.

Malgré cette suspension temporaire des activités, les banques assurent la continuité des services essentiels. Les clients pourront ainsi effectuer leurs opérations via les canaux digitaux, tandis que les guichets automatiques (GAB) continueront à être régulièrement approvisionnés en billets, avec un suivi technique pour garantir leur bon fonctionnement.