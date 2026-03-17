Société

Aïd Al-Fitr: les banques seront fermées le lundi 23 mars

Un Guichet automatique bancaire (GAB).

Dans un communiqué, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce que le lundi 23 mars 2026 sera, à titre exceptionnel, un jour férié dans l’ensemble des établissements bancaires du royaume, à l’occasion de la fête de Aïd Al-Fitr.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 14h26

Chaque banque est chargée d’informer ses collaborateurs ainsi que sa clientèle de cette fermeture exceptionnelle, souligne le GPBM dans son communiqué.

Malgré cette suspension temporaire des activités, les banques assurent la continuité des services essentiels. Les clients pourront ainsi effectuer leurs opérations via les canaux digitaux, tandis que les guichets automatiques (GAB) continueront à être régulièrement approvisionnés en billets, avec un suivi technique pour garantir leur bon fonctionnement.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 14h26
#Banques#GPBM#Maroc#Aïd Al-Fitr

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: la CGEM invite les entreprises privées à accorder un congé le 23 mars

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: la CMR annonce le paiement anticipé des pensions à partir du 18 mars

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: jour de congé exceptionnel le lundi 23 mars

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aïd al-Fitr: El Corte Inglés déploie une offre de shopping sur mesure pour les visiteurs marocains en Espagne

Articles les plus lus

1
Barrages: les travaux de construction avancent à grands pas, des délais d’achèvement réduits jusqu’à trois ans
2
Sansal explique que sa détermination contre «le régime violent et cruel de Tebboune» a précipité son départ de Gallimard
3
Info360. Le gouvernement étudie l’option d’une aide directe aux transporteurs
4
Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance
5
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr à Rabat
6
Sahara. Influent think tank russe: la responsabilité d’Alger dans le conflit épinglée, la position du Maroc renforcée
7
Réflexions à propos du prochain voyage du pape en Algérie
8
Hajar Bouzaidi, première marocaine à briser le plafond de verre de la plongée
Revues de presse

Voir plus