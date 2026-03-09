Aïd al-Fitr: El Corte Inglés déploie une offre de shopping sur mesure pour les visiteurs marocains en Espagne

El Corte Inglés déploie une offre de shopping sur mesure pour les visiteurs marocains en Espagne.

À l’approche de l’Aïd al-Fitr, période marquée par les voyages et les moments de célébration, les grands magasins El Corte Inglés invitent les visiteurs marocains à découvrir une gamme exceptionnelle de départements couvrant la mode femme, homme et enfant, les chaussures, le sport et la décoration intérieure, le tout basé sur les dernières tendances et la qualité reconnue de l’enseigne.

L’expérience de shopping se complète par des services personnalisés, des avantages fiscaux et des découvertes gastronomiques, afin de faire de chaque passage en magasin un moment privilégié.

Dès leur arrivée, les clients peuvent bénéficier d’un accueil dédié ainsi que d’une Carte récompense offrant 10% de réduction, valable pendant cinq jours à partir du premier achat. Cette initiative est présentée par l’enseigne comme une manière de souhaiter la bienvenue à sa clientèle internationale et de la remercier pour sa fidélité.

Pour accompagner les visiteurs dans leurs achats, des personal shoppers sont également mis à disposition afin de proposer des sélections de tenues adaptées aux goûts et aux besoins de chacun. Les magasins disposent par ailleurs de maîtres tailleurs capables de confectionner des pièces sur mesure à partir de tissus sélectionnés.

Afin de rendre l’expérience encore plus confortable, El Corte Inglés propose le service Handsfree shopping, qui permet aux clients de faire leurs achats sans transporter leurs sacs: ceux-ci sont regroupés dans un point de retrait unique ou livrés directement à l’endroit souhaité.

L’enseigne met également en avant un système de remboursement de TVA particulièrement avantageux pour les visiteurs étrangers. Dans ses Tax-free Lounges, les clients peuvent effectuer leurs démarches rapidement et bénéficier d’un remboursement pouvant atteindre 15,7%, présenté comme l’un des plus élevés d’Europe.

Au-delà du shopping, El Corte Inglés souhaite offrir une expérience culinaire complète à ses visiteurs. Les espaces Gourmet experience proposent une immersion dans l’univers gastronomique espagnol à travers différentes saveurs et ambiances. Les visiteurs peuvent notamment découvrir El Club del Gourmet, qui met à l’honneur une sélection exceptionnelle de produits gastronomiques provenant d’Espagne et du reste du monde.

Consciente de la diversité culturelle de sa clientèle, l’enseigne souligne également avoir développé une offre alimentaire adaptée à différentes habitudes de consommation. Dans les supermarchés situés à Marbella, Algeciras et El Ejido, entre 400 et 500 produits halal sont ainsi proposés.

Les visiteurs sont par ailleurs invités à faire une pause gourmande à El Corte Inglés, avec la possibilité de savourer une tapa espagnole accompagnée d’une boisson offerte pour tout achat le jour même, dans le cadre convivial des Restaurants et Cafeterias situés dans tous les magasins.